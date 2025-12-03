中配喊「給共產黨執政機會」被撤銷戶籍！華碩回應了

華碩員工、陸配錢麗被註銷戶籍。（圖／翻攝自FB中國人民解放軍）





華碩員工、中配錢麗因長期在臉書粉專宣揚武力犯台，並多次以中國法律指控公司主管與同事「支持台獨」，其言行被內政部等單位認定有危害國家安全與社會安定之虞，錢麗的臺灣身分證與戶籍先前已遭註銷，跨部會審議後，移民署已於1日正式廢止其依親居留許可，自此不得使用健保，也喪失在台工作的資格。

錢麗近期持續在社群上發文，宣稱遭「政治迫害」，甚至呼籲「讓中國共產黨有機會在台執政」，言論再度引起討論。她表示將在 30 天內提出行政訴願，要求維護自身權益，並向內政部與行政院求償。對此，民進黨立院黨團批評她行為「史無前例」，反問是否敢在中國批評領導人，並強調宣揚消滅中華民國及武統台灣，本就依法不被允許。

內政部移民署說明，錢麗於依親居留期間的言行，有危害國家安全或社會安定之虞，已違反「大陸地區人民在臺灣地區依親居留、長期居留或定居許可辦法」相關規定。經與陸委會等機關協商後，決定廢止其依親居留許可，並依法通知本人。

面對錢麗居留遭廢止及不得續留台灣的情況，華碩表示，公司人資已與主管機關聯繫，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」。據了解，錢麗已在傍晚辦理完離職手續。華碩強調，尊重司法與主管機關的所有決定，並會依規提供協助。

