中配國小外直播"狂拍孩童"獲不起訴 檢方:不構成犯罪

生活中心／綜合報導

台北市民生社區，今年五月有一名中配，在校門口附近拿手機直播，拍攝到學生上下課，被制止時還反嗆管太多，警方獲報被依妨害秘密與個資法等罪嫌函送法辦，創下全台首例。但台北地檢署調查後，認為她是屬於街頭隨興拍攝，拍到的人也難以辨識，因此不起訴。

今年五月這名中配走在台北市民生社區，突然與其他人起爭執。因為有家長發現，她一直拿著手機開直播，質疑狂拍國小孩童。中配被依非法蒐集個資、及妨害秘密等罪嫌函送，創下"全台首例"，如今檢方處分出爐。

民視記者林詠琪：「這名中配表示，她開直播是想要記錄在台灣的生活，而台北地檢署調查後，認定她開直播是隨性拍攝，而且影片中的人物也難以辨識，因此不符合，刑事處罰的構成要件。」

檢方認為因為在公眾場所，沒針對特定人士，現場也非私密活動，不構成妨害秘密罪，調閱監視器，也發現她離開國小後，還是繼續拍，認為是紀錄日常，加上沒有拍到可辨識個資，不違反個資保護法。





檢察官認為，劉女拍攝的人物難以辨識，與刑事處罰要件不符，將劉女不起訴處分。（圖／民視新聞）









民眾說：「因為其實她有什麼目的，我們也不曉得，他們了解台灣的環境，然後想要藉這個機會，也許以後他們用得到，但是我們覺得這對孩子來說，對我們台灣的安全來說，都是一個威脅。」

民眾說：「也是一件蠻危險的事情，因為像我聽說，日本的小朋友的臉，是不可以隨意被拍攝到網路上。」

對家長來說依舊很擔心，尤其中國直播主，如雨後春筍般竄出，實際搜尋抖音，真有不少影片是拍攝台灣街道、學校附近。





今年五月疑有中國抖音直播主狂拍小學生。（圖／民視新聞）









非本案律師劉耀鴻：「刑法妨礙秘密罪的構成，必須是無故以設備窺視，竊聽或竊錄他人，非公開的言論或活動，本案中的拍攝者，雖然有拍攝到學生，但是她是以遠景的方式，對於學校旁邊的馬路狀態，進行拍攝，因此比較難認定是屬於，對於兒少的不正當行為。」

是否有違反"兒少權益保障法"的行政規定，還得另由主管機關了解裁處。但全台第一例因直播校園周遭被法辦確定不起訴，也讓今後如何防範、保護成了難題。

