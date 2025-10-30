中配在台組工會、宣揚武統 陸委會：8月已註銷戶籍

陸委會副主委沈有忠。資料照



鏡週刊3月12日報導「陸配染紅華碩工會」，陸配錢麗於2023年在華碩公司內部成立工會後，在內部不斷指控公司員工台獨，甚至宣揚武統。陸委會副主委沈有忠今（10/30）日表示，錢麗已經於今（2025）年8月遭註銷戶籍。

媒體報導，華碩原本並無工會組織，2023年因公司組織調整，部分員工於發起成立工會，沒想到任職於供應鏈管理部門的錢麗加入後，竟因公司在三立電視的報導，指控華碩公司涉及台獨，甚至向中共舉報公司同事。她另外成立粉關，鼓吹武統。

立法院外交國防委員會今日邀請沈有忠進行「我國參加2025年亞太經濟合作會議（APEC）的任務與目標」與「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應變」的專案報告，沈有忠在會中證實，移民署已經於8月25日廢止她的台灣身份與戶籍，回到居留狀態。

沈有忠也透露，取得台灣身份的中國人士遭剝奪中華民國籍，已經有好幾個案例，民進黨立委王定宇也大讚「不教而殺謂之虐」，必須要讓外界知道，若來台灣是為了消滅台灣，就可能遭剝奪戶籍。

