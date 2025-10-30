中配檢舉華碩CEO台獨！陸委會「已除籍」 一原因保住工作與健保
陸委會副主委沈有忠今（10/30）日在立法院證實，曾遭媒體報導舉報同事台獨、成立解放軍社團的中國籍配偶錢麗，已經於8月撤銷台灣戶籍與身份，陸委會副主委兼發言人梁文傑則於例行記者會補充，她仍有長期居留資格，因此在台工作與健保仍不受影響。
錢麗任職於華碩公司，她於3月時被爆「舉報」執行長、同事、公司為台獨，又成立與中共解放軍相關的臉書粉絲專頁，散播武統言論，沈有忠今證實，她已經在8月遭撤銷台灣身份證與戶籍。
梁文傑說明，經過主管機關內政部邀集相關機關審查，認定她的言行危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以依法廢止她的定居許可，註銷台灣戶籍，但因為她在台灣的婚姻關係仍存續，所以仍能在台長期居留，工作與勞健保就不受影響。
梁文傑指出，錢麗遭檢舉的原因非常多，其中一項是在臉書成立以解放軍為題的社團，並發表武統、軍事威脅、解放消滅中華民國主權、支持中共政權統一台灣的言論，因此行政機關依法行政，也歡迎企業遇到類似困擾可以提出檢舉。
針對錢麗在取得身分證後又遭撤銷的狀況，梁文傑解釋，由於兩岸關係非常特殊，既有交流需求，又需要自我防衛，依據《兩岸人民關係條例》，原籍中國的人士若取得定居台灣身份，政府仍保有撤回條件，一方面可以定居，一方面又能撤銷定居身份。
中國籍人士若要入籍台灣，依序必須取得依親居留、長期居留與定居，若撤銷定居許可，仍保有長期居留的許可，因此在台灣的健保與工作權益不受影響。梁文傑表示，錢麗目前正提起訴願，若訴願不成，還可以透過行政訴訟主張自己的權利。
更多太報報導
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝說話？
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統惹議 陸委會：已除籍
國台辦專文倡「愛國者治台」 邱垂正分析：中共欲將台灣「香港化」
其他人也在看
因「鼓吹武統」遭取消戶籍！中配錢麗親上火線開直播
政治中心／綜合報導筆電大廠華碩員工、中配錢麗，爆出多次在公司內部主張"武統台灣"，還管理臉書社團「中華人民解放軍」，並發表相關爭議言論，遭取消戶籍，對此她週四晚間親上火線開直播，表達不滿，稱自己被斷章取義、扣帽子。民視 ・ 4 小時前
中配錢麗「舉報」華碩CEO台獨、鼓吹武統惹議 陸委會：已除籍
鏡週刊3月12日報導「陸配染紅華碩工會」，陸配錢麗於2023年在華碩公司內部成立工會後，在內部不斷指控公司員工台獨，甚至宣揚武統。陸委會副主委沈有忠今（10/30）日表示，錢麗已經於今（2025）年8月遭註銷戶籍。太報 ・ 14 小時前
中配錢麗鼓吹武統「檢舉華碩CEO挺台獨」 陸委會今證實已除籍
筆電大廠華碩爆出中國籍配偶員工「錢麗」在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」、甚至主張「懲治台獨」、鼓吹「武統台灣」等行為。陸委會今（30日）首度證實，已於8月25日請內政部移民署廢止錢女的台灣身分及戶籍，使其回復為居留身分，並於8月28日完成戶籍廢止程序。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
PChome 24h購物「1111 超狂回饋」祭萬元放大術 最高回饋上看45% 安芝儇、河智媛、朴旻曙、禹洙漢化身活動大使搶攻雙十一商機
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】PChome 24h購物「1111超狂回饋」熱力開跑，全台購物熱度全面引爆互傳媒 ・ 9 小時前
時間管理大師是她！中配錢麗「5行為」超離譜…染紅華碩控CEO台獨
陸委會副主委沈有忠今（30）日證實，陸配錢麗已經於今（2025）年8月遭廢止她的台灣身份與戶籍，回到居留狀態。「錢麗」兩字瞬間登上熱搜，其來頭不小，任職於科技大廠華碩（ASUS）供應鏈部門，也是工會成員，離譜的是，因不滿三立新聞報導華碩，竟指控公司支持台獨勢力媒體，還搬出中國法條，稱華碩已觸犯「分裂國家罪」，讓華碩相當頭痛輯傻眼。太報 ・ 12 小時前
想「染紅」華碩工會！中配錢麗下場曝光了
[NOWnews今日新聞]華碩今年3月遭爆，工會中一名中配女員工錢麗，不僅指控華碩執行長、同事和媒體違反中國「反分裂法」、發表「懲治台獨」言論等，還利用中國法律對公司事務指指點點，想試圖「染紅」工會；...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
馬太鞍青年反對重建草案迫遷 國民黨團：依共識而行
（中央社記者林敬殷、王承中台北30日電）馬太鞍溪流域跨部落青年小組下午到立法院大門口陳情抗議，反對國民黨立法院黨團提出「樺加沙風災暨馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，他們質疑草案強制災民遷移，只為了給建商大造鎮，草案第7條沒有審查機制，是假重建，真綁樁。中央社 ・ 10 小時前
盧秀燕聲勢被非洲豬瘟拖垮？總統府：我們共同的敵人是病毒
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導非洲豬瘟重創全台豬農，也重創台中市政府與盧秀燕市長的聲望。對於部分民代把矛頭指向盧秀燕失能，總統府今（29）日表示，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
主持武統社團被除籍 中配錢麗仍天天打卡計時「祖國統一」
本刊日前報導，華碩原籍中國的員工錢麗在公司內四處舉報同事與主管「支持台獨」、甚至主張「懲治台獨」、鼓吹「武統台灣」等行為，陸委會今（30日）在立院首度證實，8月25日已請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。陸委會副主委梁文傑被問及錢女被取消定居身分的原因時指出，錢是臉書社團「中國人民解放軍」的管理員，此粉專時常發表主張武統、消滅中華民國主權言論，這是其中一個原因。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」預算增到300億 院會明三讀
立法院長韓國瑜今天主持朝野協商，處理國民黨團提出的「樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案」，行政院公共工程委員會主委陳金德建議法案名稱拿掉潰壩，因此更名為「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例草案」，主管機關也由行政院改成工程會；所需經費上限則由200億元提高為300億元。朝野協商同自由時報 ・ 10 小時前
學生上台英文報告竟然講解《英雄聯盟》世界賽CFO擊敗T1？表現太強連CFO官方都來朝聖
相信幾乎每一個人在學生時期都會碰到需要上台報告的課程，對於筆者而言要壓住緊張在數十人面前順暢進行報告本身就是一項挑戰，倘若要以全英文進行就不可能了。前陣子《英雄聯盟》台灣隊伍 CFO 在世界大賽 16 強裡擊敗衛冕軍 T1 引發轟動，除了為之後 CFO 歷史性殺進八強埋下伏筆，還啟發了大學校園裡某一位學生，讓他決定在課堂裡以全英文口說報告的方式向同學們講解這場奇蹟之戰。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
涉及基輔地區屠殺兇嫌伏誅! 俄特種警察中校汽車爆炸 當場死亡
[Newtalk新聞] 烏克蘭國防情報局（HUR）證實，一名曾參與 2022 年烏克蘭戰爭罪行的俄軍軍官在俄羅斯境內被炸身亡。據報導， 25 日，一輛由 45 歲的俄羅斯中校維尼阿明・馬熱林（Veniamin Mazherin）駕駛的汽車在俄羅斯克麥羅沃（Kemerovo）地區發生爆炸，馬熱林當場死亡。 烏克蘭情報單位指出，馬熱林隸屬於俄羅斯內務部特種部隊「奧貝列格」（Obereg）分隊，該部隊在 2022 年 2 月至 3 月間於基輔地區犯下多起針對平民的暴行與屠殺行為，還涉及布查屠殺案，被指涉及戰爭罪與種族滅絕。 烏克蘭國防情報局早在 2022 年 4 月便已點名「奧貝列格」部隊成員名單，並表示將採取行動確保這些戰犯「受到正義制裁」。 HUR 最新聲明中指出：「一名曾參與基輔地區屠殺的俄羅斯 OMON 特種警察中校已被消滅。」查看原文更多Newtalk新聞報導中美關係川習會破冰! 川普稱習近平「老朋友」 將與中建立長期良好關係不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....新頭殼 ・ 14 小時前
台師大校長遴選宋曜廷當選 明年2/22就任
[NOWnews今日新聞]國立臺灣師範大學新校長出爐，第15任校長遴選委員會今（30）日召開第5次會議，邀請候選人依序進行治校理念詢答，由召集人佛光山教團系統大學總校長楊朝祥主持，經出席委員無記名投票...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
車諾比核災遺址驚見「藍狗」！毛色變異引恐慌 科學家懷疑遭化學污染
烏克蘭北部車諾比核災禁區兩週前出現多隻毛色異常的流浪狗，牠們全身泛著藍灰色光澤的影像在社群平台曝光後，迅速引起全球關注，憂心是否變易導致。動物救援組織「車諾比的狗（Dogs of Chernobyl）」指出，這些犬隻可能因接觸化學物質導致毛色變化，正嘗試捕捉樣本以查明真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
張峻一腳踹出沈伯洋的政治危機 羅旺哲：他2026沒戲了
花蓮縣議會議長張峻日前在傅崐萁主持的災後重建座談會上踹桌抗議，引發政壇爭議。媒體人羅旺哲指出，這起衝突不僅造成法律糾紛，更可能影響民進黨立委沈伯洋在2026年花蓮縣長選舉的政治前景。中天新聞網 ・ 1 天前
陸配宣揚武統 陸委會廢止台灣身分
針對一位錢姓陸配在華碩公司宣揚武統的行為，陸委會副主委沈有忠今天(30日)在立法院答詢時表示，政府已在8月下旬決議廢止其台灣戶籍，並於幾天後就完成廢止程序，這位陸配目前已無台灣身分與戶籍，而是回到了居留狀態。今年3月有媒體披露華碩工會一位錢姓陸配宣揚武統、在公司電梯裡張貼中國法律，政府當時表示會介入處理；民進黨立委王定宇質詢時關切此案處理進度，陸委會副主委沈有忠答詢表示，8月25日已由內政部移民署廢止錢姓女子的台灣戶籍，沈有忠說：『(原音)我們也在8月28日辦妥了廢止登記她的戶籍，也已經辦妥了。』 在民進黨立委沈伯洋被中國發布警情通報立案調查之際，王定宇認為，政府使用中華民國法律剝奪此人的中華民國國籍，這件事情有必要對外公開，因為要讓移民來台灣的人都知道不要違法。 民進黨立委陳俊宇關切中國近期對台愈來愈多的「文攻」攻勢，沈有忠表示，這段時間有注意到中共透過美國「親中」學者與智庫散播「疑美論」、「棄台論」等主張，中共再擴大渲染他們的言論，也就是「利用美國人的嘴說出中國想要的東西」，同時還觀察到有許多網路上的異常帳號跟著一起宣傳，陸委會一定會持續密切關注這些動態。中央廣播電台 ・ 17 小時前
陸委會副主委梁文傑主持記者會 (圖)
大陸委員會（陸委會）30日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社 ・ 10 小時前
中共四中全會／習近平不穩？張宏林：統一台灣換策略了
（總主筆李彥謀／專訪）中共20屆四中全會落幕，習近平還是國家主席，還是總書記、軍委會主席，什麼都沒有變，但他親 […]引新聞 ・ 10 小時前
陸配錢麗被註銷戶籍 陸委會：言行危害台灣安全
（中央社記者李雅雯台北30日電）華碩員工、陸配錢麗被註銷台灣戶籍，陸委會今天表示，經過內政部等機關審查，認定其言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以廢止定居許可，目前維持長期居留狀態。中央社 ・ 10 小時前
華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導華碩公會一名中國籍配偶錢麗，不僅用中國法律來檢視執行長等同仁言行向中國舉報，也舉報一般民眾，更離譜的是，錢麗還成立解放軍的粉專鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今（30）日上午被綠委王定宇質詢時，便證實已經將其除籍，並回到居留狀態。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑，下午則回應歡迎對方透過相關法律爭取權利。民視 ・ 10 小時前