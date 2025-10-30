中配檢舉華碩CEO台獨！陸委會「已除籍」 一原因保住工作與健保

陸委會副主委兼發言人梁文傑。李佳穎攝



陸委會副主委沈有忠今（10/30）日在立法院證實，曾遭媒體報導舉報同事台獨、成立解放軍社團的中國籍配偶錢麗，已經於8月撤銷台灣戶籍與身份，陸委會副主委兼發言人梁文傑則於例行記者會補充，她仍有長期居留資格，因此在台工作與健保仍不受影響。

錢麗任職於華碩公司，她於3月時被爆「舉報」執行長、同事、公司為台獨，又成立與中共解放軍相關的臉書粉絲專頁，散播武統言論，沈有忠今證實，她已經在8月遭撤銷台灣身份證與戶籍。

梁文傑說明，經過主管機關內政部邀集相關機關審查，認定她的言行危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以依法廢止她的定居許可，註銷台灣戶籍，但因為她在台灣的婚姻關係仍存續，所以仍能在台長期居留，工作與勞健保就不受影響。

梁文傑指出，錢麗遭檢舉的原因非常多，其中一項是在臉書成立以解放軍為題的社團，並發表武統、軍事威脅、解放消滅中華民國主權、支持中共政權統一台灣的言論，因此行政機關依法行政，也歡迎企業遇到類似困擾可以提出檢舉。

針對錢麗在取得身分證後又遭撤銷的狀況，梁文傑解釋，由於兩岸關係非常特殊，既有交流需求，又需要自我防衛，依據《兩岸人民關係條例》，原籍中國的人士若取得定居台灣身份，政府仍保有撤回條件，一方面可以定居，一方面又能撤銷定居身份。

中國籍人士若要入籍台灣，依序必須取得依親居留、長期居留與定居，若撤銷定居許可，仍保有長期居留的許可，因此在台灣的健保與工作權益不受影響。梁文傑表示，錢麗目前正提起訴願，若訴願不成，還可以透過行政訴訟主張自己的權利。

