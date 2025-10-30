中配在華碩公會上班 鼓吹武統、檢舉「華碩CEO」挺台獨 陸委會證實已廢止台戶籍

中配華碩員工心繫祖國也貫徹中共「一個中國」政策，據週刊報導，其在任職期間常依中國法律到處舉報同事支持台獨。（圖片來源／信傳媒編輯部）

據媒體報導，一名具中國籍的華碩員工錢麗，曾在公司內部多次鼓吹「武力統一台灣」，甚至援引中國《反分裂國家法》，舉報公司高層主管或同事「支持台獨」，引起立委關注。

陸委會今（30）日也於立法院備詢時證實，已於 8 月 25 日函請內政部移民署廢止該名中籍在台身分，並於8月28日完成戶籍註銷程序。

廣告 廣告

此案之所以引發熱議，不僅涉及國家安全議題，更因為這是台灣首度出現上市櫃公司負責人被中國籍員工以「台獨」名義檢舉的案例，衝擊企業與兩岸關係的敏感界線。

鼓吹「武統」並援引中國法律，舉報華碩高層「分裂國家」

鏡週刊報導指出，錢麗為中國籍在台配偶，在華碩供應鏈管理部門任職期間，曾多次以中國法律為依據，聲稱要對公司主管或同事提告「涉嫌分裂國家」。她更在內部與外部社群發表「武力解放台灣」等言論，被同事舉發後，事件擴大。

此外，根據報導，錢麗除鼓吹統戰言論，還主張「中國法律高於台灣法律」，並試圖以政治立場對同事施壓。立委王定宇今於外交及國防委員會質詢時質疑，錢麗以中共法規恐嚇台灣公民，已明顯觸碰法律底線，「不能讓敵國法律在我國公司內橫行」。

此案受到關注，主要是因此類行為不只影響職場秩序，更可能危及企業營運與國家安全。此次，如今已喪失在台中配身分的錢麗戳破相安無事30年的「兩岸默契」，華碩夾在其中頗有「裡外不是人」尷尬。

陸委會：8月已移除戶籍，強調依法維護國家安全

對此，陸委會副主委沈有忠在會中表示，該案經查屬實，錢麗已喪失在台合法居留資格。陸委會於 8 月 25 日函請內政部移民署依規廢止其身分，28 日完成戶籍註銷，回復為居留身分，相關程序均依法辦理。

沈有忠並指出，陸委會後續將與移民署、警政單位強化聯繫，針對類似利用身分掩護、在台散播統戰或敵對言論的個案，會依規查處，「不允許任何人以外國法律干涉我國法治」。

沈有忠補充，近年類似案例並非孤例，政府將持續檢討審查機制，確保中配或陸籍人士在台活動符合國家安全規範。他也呼籲企業加強內部資安與人員管理，若發現員工從事與敵對勢力相關行為，應即刻通報主管機關，以防滲透風險。

(原始連結)





更多信傳媒報導

京華城案》張景森談上杉謙信「送鹽於敵」 隔空喊話朝野：尊重對手、鬥爭應光明正大

卓榮泰拍板「跨國勞動力4大精進方案」 有望舒緩國旅業、製造業缺工窘境

李在明送川普大禮 美韓貿易談判取得進展 韓投資3500億、韓汽車關稅降至15%

