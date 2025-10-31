中配鬧華碩鼓吹武統！陸委會證實：廢台灣身分

政治中心／巫旻璇報導

民進黨立委王定宇今（31日）在立法院質詢時揭露，一名中配錢麗長期在台經營臉書「解放軍」相關社團，散播武統思想，行徑引發關注。對此，陸委會副主委沈有忠回應，相關單位已召開跨部會會議研議，移民署於8月25日撤銷錢麗的身分與戶籍資格，並在8月28日完成戶籍廢止程序，依法處理。





中配「大鬧華碩」鼓吹武統！陸委會證實「廢止台灣身分」1狀況恐能爽用健保

民進黨立委王定宇（左）今日在立法院質詢陸委會副主委沈有忠（右）。（圖／翻攝自YT＠立法院）





民進黨立委王定宇今日在立法院質詢指出，今年4、5月間爆出華碩工會一名中國籍配偶錢麗的爭議。陸委會副主委沈有忠回應，確實針對該案與相關部會多次研議，最後決定在8月25日撤銷其台灣身分及戶籍，回到居留狀態，且這並非首次採取類似措施。他強調，台灣尊重新住民，歡迎移民融入，但若有人入籍後仍為敵對政權效力、意圖破壞國家安全，自然有權依法剝奪國籍，而錢麗的例子正是如此。王定宇表示，台灣不同於中國，以依法行政、給予程序保障來處理，而這起事件也彰顯兩岸制度差異，「台灣是文明法治國家，不是一言堂的威權國家」。

另外陸委會副主委梁文傑在例行記者會提到，原因有非常多項，其中一項是經營臉書社團「中華人民解放軍」，這個粉專常發表主張武統，還有以軍事消滅中華民國主權的言論，「我們給大陸人定居的身份，是根據《兩岸關係條例》例，但是也保有撤回的條件，所以必須要說，台灣跟對岸的關係非常特殊，一方面有交流的需求，一方面有自我保衛需求」。





陸委會副主委沈有忠（右）回應，確實針對該案與相關部會多次研議，最後決定在8月25日撤銷其台灣身分及戶。（圖／翻攝自YT＠立法院）





另依《全民健康保險法》規定，陸籍配偶若持有「臺灣地區居留證」，在台連續居留滿六個月後，必須納入健保；若其在台受有一定雇主聘用，則不需等滿六個月，自受雇日起即由雇主替其加保。因此，若錢麗雖被撤銷台灣身分及戶籍、但其居留資格仍有效，理論上仍可依相關規定續用台灣健保。









原文出處：中配「鬧華碩」鼓吹武統！陸委會證實：已廢止台灣身份與戶籍

