中配將進國會！陸委會未接獲放棄國籍證明 邱垂正籲李貞秀：努力一下

記者盧素梅／台北報導

陸委會主委邱垂正接受Yahoo《齊有此理》節目專訪。(圖/Yahoo《齊有此理》節目提供)

民眾黨6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中國籍配偶李貞秀可望遞補，將成為政治史上首位中配立委，不過陸委會發言人梁文傑日前證實，各個主管機關至今未收到她放棄中國籍證明。對此，陸委會主委邱垂正今（28）日強調，她必須於就任一年內放棄中國國籍，但對岸放棄戶籍容易，放棄國籍目前無人達成，邱垂正建議可以「努力一下」，不然李貞秀拿不到放棄國籍的證明，就不能擔任公職。

民眾黨不分區立委「兩年條款」期限將於1月底屆滿，立法院2月1日將迎來史無前例的指標性人事異動。民眾黨新會期遞補名單中，排名第15名的李貞秀屆時若順利完成正式宣誓就職，將成為中華民國憲政史上首位具備中配身分背景的立委。

對於各個主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍證明，邱垂正接受Yahoo《齊有此理》節目專訪時指出，雖然《國籍法》的主管機關是內政部，並尊重內政部對於《國籍法》的解釋跟適用，不過從《兩岸條例》是陸委會作為主管機關。根據《兩岸條例》第21條規定，中國人士在台取得定居10年後，他就擁有登記為公職候選人以及應考試服公職，這是讓中國人士也能夠在台灣能夠享有自由民主，以及憲政所給他的一些權利。

邱垂正進一步指出，但是中國人士選上之後，有關於他的怎麼任職，都要適用其他的法律，因為《兩岸條例》並沒有對選舉的時候有特殊規定，也沒有對他任職後有特殊規定，你就是必須要適用其他的法律，包括選罷法、國籍法，目前國籍法規定，中華民國國民擔任公職都不能擁有中華民國國籍以外的其他國籍，只能單一國籍，這個是為了落實在執行公務的人必須對國家忠誠，這是國籍法的一個精神。

邱垂正強調，對於內政部的主張，陸委會支持，它對中華民國所有國民都是一視同仁，大家要遵守。你只要擔任公職，就必須放棄中華民國國籍以外的國籍。他說，中國人士當初來到台灣定居，申請放棄他們在中國的戶籍；現在擔任公職，依照國籍法，就是要放棄國籍的證明拿回來，交給內政部或陸委會。

邱垂正表示，據了解，李貞秀他還沒有拿回放棄中國國籍的證明給主管機關，「當然我們也知道他說他想放棄，但是在對岸他沒有辦法。」從過去的經驗跟相關的記錄，還沒有人可以放棄，沒有半個，因為兩岸的問題，放棄戶籍基本上都沒有問題，各地的公安派出所，都會出具相關的證明；但是國籍基於中共的對台政策，有一些中配會抱怨，拿不到放棄國籍證明。

邱垂正強調，擔任公職需放棄國籍並不是針對中配，而是針對所有的中華民國國民，以李貞秀的例子來說，國籍法20條明訂，她必須在就職前就放棄，她還有一年的時間去申請放棄，「我們是希望我們的陸配朋友們，如果選上公職要去放棄，還是要去努力一下，不要說不努力，努力一下。」

