中配小微被遣返再吞鐵拳？自曝近況突脫口：體無完膚…

娛樂中心／江姿儀報導



今（3）日李貞秀遞補成為民眾黨新立委，其中配身分、國籍疑雲引發外界討論，還被外媒挖出已離婚現況。中配議題在台持續延燒，中配小微遭遣返回到中國，已滿10個月，近期她仍頻繁更新個人社群，自曝「割菜餵豬」最新近況，表示「硬生生被生活傷得體無完膚」。不過小粉紅卻不買單，毒舌狠批「這好像南韓流放到北韓」。





中配小微「遭遣返10個月」再吞鐵拳？「割菜餵豬」認了：被傷得體無完膚…

中配小微因統戰發言，2025年遭台灣移民署撤銷依親居留並強制遣返。（圖／翻攝自小微抖音）

廣告 廣告

李貞秀今（3）日遞補成為民眾黨新立委，不過她卻因以中配身分參政惹議，相關問題引發外界關注。相關議題持續延燒，而過去遭遣返的亞亞、小微、恩綺，返鄉後行蹤受到關注。其中，小微回到家鄉貴州後與丈夫、孩子分隔兩地，仍繼續經營個人社群，時常在抖音上傳新影片、販賣商品。近日她PO出 1分多鐘影片 ，透露自己回娘家幫忙採收青菜、餵養豬隻，全程認真收割鮮綠蔬菜，神情享受。

中配小微「遭遣返10個月」再吞鐵拳？「割菜餵豬」認了：被傷得體無完膚…

中配小微遭遣返回中國10個月，最新近況曝光。（圖／翻攝自小微抖音）

中配小微發文解釋，說明自己從6歲起就開始幫忙家裡，如今再次下田、餵豬「內心無比的喜悅加滿足」。她坦言，「在大城市討生活，硬生生被生活傷得體無完膚」相當不容易，還不忘喊話同病相憐的人們「重新回到農村吧！」。貼文曝光，中國網友無情開嘲「在台灣舉紅旗（中國國旗），回來怎麼不舉（紅旗）了？」、「這好像南韓流放到北韓」、「你這是從南韓到了北韓阿？」、「怎麼體無完膚了？」、「放著安安穩穩的日子不過，非作妖不行。這下好了：夫離子散 ，成了流浪人了。」。

原文出處：中配小微「遭遣返10個月」再吞鐵拳？「割菜餵豬」認了：被傷得體無完膚…

更多民視新聞報導

李貞秀「火速斷開」台灣尪 網怒轟：已離婚的中國人！

李貞秀猛脫口「只有中華人民共和國國籍」！陳智菡秒變臉畫面逼瘋網

李貞秀亮「台灣護照」滅火雙重國籍！他揪「魔鬼細節」打臉了

