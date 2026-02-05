中配崩潰溺殺2女兒！丈夫沒及時排解「公婆問題」 申請被害補償遭砍144萬

中配簡女溺斃2個女兒，一審遭判刑16年6月，全案上訴高院審理中。資料照。廖瑞祥攝



簡姓中配前年7月因家庭不睦，情緒崩潰帶著2名女兒到碧潭溺死，自己游上岸獨活，台北地院國民法庭一審判刑16年半，全案上訴高等法院審理中。簡女丈夫白姓男子向台北地檢署申請犯罪被害人補償金360萬元，但犯罪被害人補償審議委員會認為，簡女遭人打瞎左眼並罹患身心症時，白男身為配偶卻未能給予支持，也沒關心並排解其與公婆同住的壓力及生活習慣不適應，對本案也有責任，僅核准216萬元補償金。

全案源於，簡女和白男在中國相識結婚，原本簡女收入穩定，無奈遭逢新冠疫情，又遭人砸傷左眼導致失明，失去經濟來源。2023年7月，簡女隨丈夫搬回台灣與公婆同住，但彼此生活習慣不同，語言溝通不順，不時發生衝突。前（2024）年7/2上午，簡女分別和丈夫、婆婆起口角，負氣帶女兒到碧潭渡船頭，途經岸邊缺口，她藉口拍照帶女兒下水，卻任由兩人溺死。隔日，她跳潭不成向警方自首。

廣告 廣告

簡女帶著2個女兒到碧潭，誘騙女兒下水溺死，自己獨自游上岸。翻攝畫面

檢察官依家暴殺人罪嫌起訴簡女，一審由國民法庭進行審理。期間，簡女頻頻因為情緒激動乾嘔、噴淚，表示自己也不明白為何要對心愛的女兒做這件事，覺得很對不起兩個女兒；白男則未參與出庭，而是透過律師向法官請求給予機會，讓他們彌補破碎的家庭。

合議庭認為，簡女抱持對公婆的報復心並利用女兒信任犯案，惡性重大，但考量她犯後自首、社會復歸可能性高等情況，判刑16年6月。

事後，白男向北檢申請犯罪被害人補償金360萬元。北檢犯罪被害人補償審議委員會審議認為，簡女因商業糾紛遭合夥人打瞎左眼後，事業停擺導致罹患身心疾病，但白男身為簡女配偶卻未能適時給予支持。

此外，審議委員會認為，簡女在白男主導下來台與公婆同住，面對公婆相處問題帶來的壓力及生活習慣不適應，白男也未能給予關心並排解摩擦，成為簡女犯案的動機，不能說沒有責任，因此決定酌減4成，僅核准補償金216萬元。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

與公婆同住積怨氣！中配涉溺殺2女兒有故事 對話紀錄曝她為何崩潰

中配妻碧潭溺殺2女兒 丈夫否認是「受害者」：別讓小孩被貼上不幸標籤

中配簡女溺殺2愛女苦悶全說了！ 嚎哭聲迴繞法庭：如果事情能夠重來…