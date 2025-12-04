中配已遭廢止「依親居留」仍滯台 陸委會：考慮到她的家庭

大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（4）天表示，政府考慮到她的丈夫長年在海外工作，夫家還有公婆、子女要照顧，所以給予中配錢麗「停留」的資格，至於停留期限就尊重主管機關移民署的權責審認。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 已遭政府廢止「依親居留」身份的中國籍配偶錢麗，目前仍在台「停留」，並未被驅逐出境。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（4）天表示，政府考慮到她的丈夫長年在海外工作，夫家還有公婆、子女要照顧，所以給予「停留」的資格，至於停留期限就尊重主管機關移民署的權責審認。

錢麗因經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」宣揚武統，其行為「有危害台灣國家安全與社會安定之虞」，被內政部移民署註銷台灣身分與戶籍，內政部、陸委會等機關日前再度召開聯審會議，決議廢止錢麗的「依親居留」資格，在台狀態退回「停留」，已經正式生效，但仍可享用健保，引起不少中配不滿而提出檢舉。

有關錢麗在台「停留」的最後期限？梁文傑說，移民署已經依法廢止她在台灣的居留許可，但考慮到她的丈夫長年在海外工作，夫家還有公婆、子女要照顧，所以給予停留的資格，至於停留期限就尊重主管機關移民署的權責審認。

