中配帶4片豬肉草仔粿來台「挨罰20萬遲不繳」 政府出手讓她還清

社會中心／倪譽瑋報導

從外國回台，如果攜帶違反檢疫規定的食品，將面臨罰款。法務部行政執行署新北分署（下稱新北分署）指出，一名住台北的60多歲中配（中國籍配偶）6月時從中國返台，受友人之託攜帶4片「豬肉草仔粿」被邊境檢疫查出，遭罰20萬；但她遲遲未繳錢，新北分署先扣押其銀行帳戶，接著聯繫到她，說明不繳恐面臨「強制執行」。婦人瞭解相關風險後，便向友人籌錢，於11月中一次繳清20萬。

攜帶豬肉草仔粿回台灣 中配遭罰20萬遲未繳

新北分署說明，台北市一名60多歲黃姓婦人為中國籍配偶，她已入籍台灣、在此居住數年。今（2025）年6月她回去中國，返台時受友人委託，攜帶4片草仔粿入境，邊境檢疫單位查驗發現，草仔粿內餡有豬肉成分，違反「動物傳染病防治條例」之規定，祭出裁罰20萬。

黃婦遲遲未繳納20萬，案件在2025年9月間移送新北分署辦理「強制執行」，分署10月扣押她的銀行帳戶，但僅扣得2730元；另外，分署嘗試扣押她任職之老人養護中心的薪資債權，但黃婦已提前離職，扣押無法執行。

行政執行署說明風險 最終婦人一次繳清罰款

確認完黃婦名下財產後，新北分署執行人員與她聯繫，要求提出清償方案。面對執行人員，黃婦解釋，自己受同鄉友人請託，但對方並未告知草仔粿含有豬肉；執行人員則強調，相關行政處分已確定，須依法履行繳罰款義務，並提醒未清償恐面臨進一步強制措施。

黃婦在瞭解後續可能面臨的執行風險後，便向同鄉友人籌錢，最終在11月14日一次繳清全部罰鍰。新北分署提醒，民眾入境時務必遵守檢疫規定，切勿接受他人請託攜帶來源不明或「可能含有動物性成分」的食品，以免觸法受罰；若面臨罰款，也應儘早繳清，避免因延誤而衍生強制執行與更大的財務壓力。

