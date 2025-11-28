中配徐春鶯涉反滲透法遭押 黃珊珊回應了

▲中配徐春鶯涉反滲透法遭押，民眾黨立委黃珊珊表示，嚴重指控要拿出具體證據。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，今（28）日清晨新北地方法院已裁准羈押禁見。由於2024年總統大選時徐春鶯曾替民眾黨總統參選人柯文哲、2022台北市長選舉期間幫黃珊珊站台、造勢，民眾黨立委黃珊珊今日回應說，檢調說徐春鶯接受指示、受人資助，是很嚴重的指控，要拿出具體證據，在任何人沒有被定罪之前都是無罪推定，也應有正當的法律程序。

民眾黨今早舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，黃珊珊直言「昨天看到這新聞時，我們跟大家一樣震驚」。黃珊珊表示，徐春鶯是民眾黨的新住民委員會主委，是黨內重要職位，而檢方披露的內容並不是很明確，也看到想透過媒體未審先判，包括所謂受指示、資助。

黃珊珊表示，徐春鶯社會公益做的很多，當時在台北市府也很重視新住民權益，因此有成立委員會，長期投入社會公益；選舉時徐春鶯也願意支持自己跟柯文哲，「這是我們爭取各界支持，這是我們每一個選舉人都應該做的」。黃珊珊認為，接受指示是非常嚴厲的指控，需要拿出具體證據，不能隨便亂槍打鳥、政治操作。

黃珊珊指出，任何人沒被定罪前都是無罪推定，而去年至今的司法程序，已經看過太多押人取供、羅織罪名，當然不希望發生在這些更無辜的民眾身上，希望民眾有權利捍衛自己的權益。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



