將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／潘柏廷報導

險列入民眾黨不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，先前因涉嫌受中國指示介選、從事地下匯兌及詐貸，新北地檢署去年（2025）依反滲透法等罪起訴。新北地院今（9）日辯論終結，就涉犯反滲透法，以及違法掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台，她仍否認犯罪，只承認從事地下匯兌服務中配，及向合作金庫詐貸2697萬餘元，合議庭裁定她以200萬交保，一審預計在8月11日宣判。





回顧案情，徐春鶯因捲入「天擎生技公司吸金案」涉犯銀行法、詐欺等罪外，更涉及接受中方指示幫特定人士站台，觸犯反滲透法，因此遭新北法院裁定羈押禁見，更在今年（2026）3月24日被新北地檢署起訴，而徐春鶯等人移送接押庭後，因不認罪再被裁定羈押。

廣告 廣告

直到今日因新北地院一審辯論終結，裁定徐春鶯以200萬交保，但對方對於涉犯反滲透法，以及違法掩護民革上海市委祖統會前副主任孫憲來台，始終不認罪，只承認從事地下匯兌服務中配。一審預計在8月11日宣判。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／中配徐春鶯涉犯反滲透法！一審辯結200萬交保 宣判時間曝光

更多民視新聞報導

八旗總編富察傳已出獄！仍無法返台 陳培瑜：藍白高喊「中配權」卻未發聲

明續放「豪雨假」？7縣市山區雨量「達停班課標準」 預測出爐

不連任了！藍營新北震撼彈 江怡臻宣布不參與今年議員選戰

