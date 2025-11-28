中配徐春鶯涉詐欺案遭押！民眾黨怒轟賴清德

▲民眾黨在凱道舉行選前之夜，中配徐春鶯曾登台助講。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，新北地方法院今（28）日已裁准羈押禁見。對此，民眾黨怒轟賴清德總統以虛情假意善待新住民

民眾黨指出，賴清德的內政部長劉世芳與陸委會副主委梁文傑一再打壓中配參政權、曲解法令，附和「中配參政權已死」的言論，賴清德就做出完全相反的詮釋。「令人好奇到底是賴清德關在總統府裡不食人間煙火，還是他和自己內閣的資訊落差，已經隔了好幾座海峽？」

民眾黨怒轟，賴清德口蜜腹劍，虛情假意善待新住民，卻將兩岸長年來無法解決的政治問題與壓力，強壓給人民來承擔，甚至把中國大陸籍新住民無法因為取得中華民國國籍就直接放棄中國國籍，歸責於是「中國新住民不履行對中華民國單一忠誠的責任」，連帶造成許多人民對陸籍新住民的誤解與仇視。

民眾黨表示，賴清德總統在提到徐春鶯案時，更直接表示「如果有做違法、傷害國家的事情，國家必須要依法來處置這樣的行為」，此發言更是毫無法治觀念可言，總統不僅帶頭踐踏 無罪推定原則，更公然下指導棋，而黨檢與部分媒體更是大力助攻，把調查中案件打成「罪證確鑿」、未審先判，目的就在刻意製造《反滲透法》與柯文哲前主席之間的不當連結，司法成為為政治服務、追殺迫害的工具，昭然若揭。

民眾黨批評，賴清德身為中華民國總統，不知恪守憲法，放任內閣團隊曲解法律侵害陸籍新住民權益，又毫無法治觀念，於案件尚在調查期間做出不當評論；賴清德執政以來，司法淪為對付政治競爭者的工具，濫行押人取供、羅織罪名，有總統若此，難怪整個團隊大走鐘、國家動盪、法治沈淪、人民惶惶不安。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



