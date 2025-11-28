中配徐春鶯涉詐欺等案遭押！陳智菡怒轟綠營

▲中配徐春鶯涉案遭押，民眾黨立法院黨團主任陳智菡呼籲司法公平審判。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 曾被民眾黨考慮納入不分區立委名單的台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，今（28）日清晨新北地方法院已裁准羈押禁見。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡怒批綠媒與綠營不該未審先判，政治力也不要再度介入司法。

民眾黨立法院黨團今日舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，會後媒體詢問徐春鶯涉案遭聲押，陳智菡昨日在臉書發文，遭民進黨立院總召柯建銘的助理周軒質疑是力挺詐騙。對此，陳智菡表示，民眾黨絕對不挺詐諞，挺的是正當的法律程序，但她也很好奇，民進黨從立委到助理都可以未審先判嗎？每個人都自命為大法官。

陳智菡說，現在審理都還沒審理，竟然可以未審先判扣罪名，自由時報還用犯反滲透法、刑法詐欺等罪，「請問一下，你們這些大法官，或是媒體可以未審先判嗎？人民沒有一些正當程序嗎？」有多少證據就說多少話，現在看到檢調用各種組合拳來影射這個人犯罪，但是又拿不出明確的證明。

陳智菡還說，最清楚的是哪一條，就是幫柯文哲造勢，所以現在在台灣幫柯文哲造勢有罪，幫特定政黨造勢，等於犯罪嫌疑，就等同於犯罪，台灣是一個民主的國家，希望還有正當的法律程序，千萬別未審先判、千萬不要用犯罪嫌疑等同於犯罪確定，這樣未審先判來侵害當事人的權益，今天台灣民眾黨要表達是這個，也不希望有政治力介入司法當中。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



