中配徐春鶯涉詐欺等案遭聲押 民眾黨回應了

[NOWnews今日新聞] 台灣新住民發展協會理事長、中配徐春鶯涉觸犯詐欺等案，今（27）日遭台灣新北地方檢察署聲請羈押。由於徐春鶯傳曾列「民眾黨不分區安全名單」，引發關注。對此，民眾黨今日表示，籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

針對徐春鶯涉案遭聲押，民眾黨中央黨部發出聲明表示，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，將密切關注後續發展。

民眾黨呼籲，請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會上表示，在台的中配如果取得台灣的定居身分話，如果犯到刑法國安法或反滲透法等，就是照法律來處理，沒有特殊的待遇，徐春鶯的案子因為這個是刑事案件，陸委會並沒有收到相關資料。

