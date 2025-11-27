中配徐春鶯涉詐欺遭新北檢聲押 曾有望納民眾黨不分區立委

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯涉犯詐欺及銀行法遭聲押。（資料畫面）

台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，過去傳出有機會以中配身分列入民眾黨不分區立委名單，但因她曾經擔任中國國有企業幹部惹議，最終作罷。徐春鶯昨（26日）因涉犯詐欺及銀行法遭新北地檢署搜索、約談，檢方複訊後向法院聲請羈押，新北檢未透露詳細案情。

徐春鶯過去捲入天擎生技公司吸金案件，該公司涉嫌以假增資、真賣股非法吸金約1.6億元，由於她擔任公司監察人，疑似涉及不法，不過她稱只是幫朋友掛名；目前難以確認此次聲押與這起吸金案有關。

徐春鶯曾在上海市虹口區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，之後又調往上海市楊浦區商業局轄下的國營綜合貿易公司工作，1993年嫁來台灣，於2000年取得中華民國身分證。

民眾黨前主席柯文哲2023年原本想將徐春鶯列入民眾黨不分區立委候選人，且列在排名靠前的安全名單，但因她曾經在中共國企工作背景，爭議太大最終未實行；徐春鶯曾經被台灣基進黨遞狀告發違反國家安全法。





