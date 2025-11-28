中配徐春鶯涉「反滲透法」等案遭押 黃珊珊：應拿出證據

台北市 / 綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，被檢方認定涉犯「反滲透法」，接受中資指示跟資助，為時任台北市長候選人黃珊珊站台造勢，對此，黃珊珊回擊，檢調的指控很嚴重，應該要拿出具體證據，另外，總統賴清德則藉此呼籲，正在熱衷推動修改「國籍法」的立委要三思。

回顧2024總統大選，柯文哲凱道選前之夜，中配徐春鶯就是輔選嘉賓，在台上慷慨激昂。民眾黨新住民委員會主委徐春鶯(2024.01)說：「政黨輪替不是只有藍綠可以輪替。」

不過如今徐春鶯，遭檢調調查昨(27)日被羈押禁見，因為疑似受到中方指示跟資助，為直轄市長候選人，總統候選人站台、造勢，以及宣傳支持，行為涉犯反滲透法，指的除了柯文哲外還有，在2022年選過台北市長的立委黃珊珊。

立委(眾)黃珊珊說：「這是一個非常嚴厲的指控，說她接受指示受人資助，這需要拿出具體的證據。」

時間線往回拉，在2023年傳出民眾黨不分區名單，要列入中配徐春鶯，當時就曾引發熱議，時任競辦總幹事黃珊珊，還傳了訊息問柯文哲，要不要我找國台聊聊，又補傳了一個辦字，而柯文哲回應就依照原定計畫進行，在事後面對爭議時1800徐春鶯中資，黃珊珊只有聲明謝謝關心，沒有針對徐春鶯多做回應。

雖然最終沒有被納入不分區，不過徐春鶯過去便以，台灣新住民發展協會理事長身份活躍於兩岸，還一度遭質疑曾是「共產黨黨員」。

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯(2023.11)說：「副總統點名我是共產黨員，她有證據嗎。」

嚴正駁斥，強調自己從沒加入過共產黨，但除了涉犯反滲透法外，涉嫌協助同鄉「地下匯兌」，涉犯刑法行使業務上登載不實文書，以及詐欺取財，民眾黨痛批是政治迫害，但總統賴清德藉此呼籲立法院，熱衷推動修改國籍法的立委要三思。

總統賴清德說：「每一個新住民都受到台灣法律同樣的保護，但如果有做違法傷害國家的事情，國家也必須要依法來處置，目前熱衷於推動國籍法修法的人士，立法委員都能夠要三思。」徐春鶯身分敏感牽動兩岸關係，相關金流是否牽扯黨政活動，檢調持續追查當中。

