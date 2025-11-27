中配徐春鶯涉《反滲透法》遭羈押禁見 民眾黨籲檢調遵循正當法律程序

具有民眾黨籍的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今天（27日）因涉《刑法》、《銀行法》、《反滲透法》遭檢方羈押禁見。（圖／鏡週刊提供）

具有民眾黨籍的台灣新住民發展協會理事長徐春鶯今天（27日）因涉《刑法》、《銀行法》、《反滲透法》等罪遭檢方羈押禁見，而徐過去也曾被列入民眾黨不分區立委名單。對此，民眾黨發聲明表示，基於「無罪推定」原則，在釐清事證之前，任何國民合法權益與人身自由均應獲得保障，呼籲檢調遵循正當法律程序，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。

新北地檢署調查，徐春鶯涉嫌替同鄉從事兩岸地下匯兌，金額約1000萬餘元，涉嫌違反《銀行法》，另持不實文件向銀行詐貸，核貸金額超過2000萬元，此外，徐女在2022年縣市長選舉及2024年總統大選時，受中方指示、資助，替民眾黨立委黃珊珊、民眾黨前主席柯文哲站台、造勢、宣傳支持。

檢方訊後，今天下午依違反《反滲透法》、《銀行法》及《刑法》詐欺取財等罪嫌，向新北地院聲請羈押禁見，院方裁定，徐春鶯犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據或勾串共犯或證人之虞裁准，令6名被告則分別諭知15萬元以下不等金額交保，並限制出境、出海。

對此，民眾黨表示，徐春鶯遭收押禁見，台灣為法治國家，司法獨立與程序正義是民主法治之基石。基於「無罪推定」原則，在相關事證釐清之前，任何國民之合法權益與人身自由均應獲得應有之保障。

民眾黨表示，針對徐春鶯主委遭收押一案，目前無從得知所涉案件之理由，民眾黨將密切關注後續發展，並呼籲請檢調單位勿枉勿縱，遵循正當法律程序與偵查不公開原則，別再重蹈恣意政治操作，不惜葬送司法公信力的覆轍。



