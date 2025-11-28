中配徐春鶯遭收押！律師揭1重罪：可判10年

▲中配徐春鶯涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，今（28）日清晨新北地方法院已裁准羈押禁見。（圖／記者陳明中攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯，因捲入天擎生技吸金案，遭新北地檢署以涉犯詐欺、違反銀行法、涉犯反滲透法等罪嫌，今（28）日清晨新北地方法院已裁准羈押禁見。對此，律師黃帝穎指出，徐春鶯涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法，可重判10年徒刑。

黃帝穎表示，民眾黨原納入「不分區立委安全名單」的中配、新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺罪、偽造文書罪及反滲透法第4條等罪發動搜索，訊後聲請羈押，經新北地院審理認定徐春鶯罪嫌重大，裁定羈押禁見。

黃帝穎續指，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅5年有期徒刑，真正重罪是詐騙案中常見的銀行法，徐春鶯被法院裁定羈押的罪名中，違反銀行法第125條，處3年以上10年以下徒刑。如徐春鶯犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣2千500萬元以上，5億元以下罰金。

黃帝穎提到，檢察官嚴謹偵辦才能連過法院兩關，首先，檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票；其次，檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院，徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見。

「徐春鶯涉犯反滲透法，促使社會檢驗總統、市長候選人的國家忠誠。」黃帝穎強調，雖然反滲透法的5年徒刑，不如違反銀行法的7年以上或10年徒刑重罪，但社會仍高度關注，中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人？這同時檢驗被中國支持而既得利益的這些候選人，有哪些言行背棄對台灣民主憲政的忠誠義務？

