中配徐春鶯遭收押 律師：罪責最重的不是反滲透法 而是銀行法可判10年徒刑

徐春鶯遭收押，律師黃帝穎指出，徐春鶯涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法，可重判10年徒刑。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 具中國籍配偶身分的民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌詐欺、違反銀行法及反滲透法等，遭新北地檢聲請羈押獲准。對此，律師黃帝穎今（28）日指出，徐春鶯涉犯罪責最重的不是反滲透法，而是違反銀行法，可重判10年徒刑。

民眾黨原納入「不分區立委安全名單」的中配徐春鶯，遭新北地檢以涉嫌違反銀行法第125條、刑法詐欺罪、偽造文書罪及反滲透法第4條等罪發動搜索，訊後聲請羈押，經新北地院審理認定犯罪嫌疑重大，並有逃亡之虞，裁准羈押禁見。

黃帝穎發文說明，徐春鶯涉犯反滲透法，最重僅5年有期徒刑，真正重罪是詐騙案中常見的銀行法，徐被法院裁定羈押的罪名中，違反銀行法第125條，處3年以上10年以下徒刑。若徐春鶯犯罪獲取的財物或財產上利益達新台幣1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上5億元以下罰金。

「偵辦民眾黨原擬提名不分區立委屬矚目案件」，黃帝穎指出，檢察官嚴謹偵辦才能連過法院兩關，分別是「檢察官蒐證說服法院有搜索必要，法院才會裁准搜索票」、以及「檢察官嚴謹偵辦，才能以證據說服法院徐春鶯罪嫌重大且有羈押必要，法院開庭審理後才會裁定被告羈押禁見」。

黃帝穎表示，徐春鶯涉犯反滲透法，促使社會檢驗總統、市長候選人的國家忠誠，雖然反滲透法的5年徒刑，不如違反銀行法的7年以上或10年徒刑重罪，但社會仍高度關注中國資助或指示徐春鶯在總統選舉、市長選舉支持了哪些候選人？同時也檢驗被中國支持而既得利益的候選人們，有哪些言行背棄對台灣民主憲政的忠誠義務？

