中配怨繁體字「想統一改簡體」 劉世芳霸氣回應：沒有統一這件事

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

近日有名中國籍配偶協助小孩寫作業時，指稱「寫繁體字好煩」，希望盡快統一就可以寫簡體，引發輿論譁然。對此，內政部長劉世芳今（19）日駁斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字」。

近日有一名嫁來台灣的中配在社群平台發文抱怨，協助孩子寫學校作業，覺得「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，相關言論曝光後引發批評。

劉世芳上午應邀赴立法院內政委員會「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢前受訪，媒體詢問，「有那個中配的小孩寫簡體字，說什麼未來在統一之後就可以來使用了…」，問題還沒問完，劉世芳就打斷駁斥，「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字」。

