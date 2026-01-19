中配怨「寫繁體好煩」盼統一 劉世芳重砲回嗆這句話





近期一段網路貼文引發討論，一名中國籍配偶在陪孩子寫作業時，脫口抱怨「寫繁體字好煩」，甚至提到希望「趕快統一就可以寫簡體字」，言論曝光後隨即在網路上掀起爭議。對此，內政部長劉世芳今天（19日）受訪時嚴正回應，直言「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方所使用的就是正體字」。

近日一名嫁來台灣的中國籍配偶在網路分享孩子的作業簿，並發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，相關言論曝光後隨即引發網友熱烈討論與質疑。

立法院內政委員會今進行「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專題報告，劉世芳出席備詢。會前受訪時，媒體詢問她對上述中配言論的看法，並追問是否涉及「為未來統一鋪路、推動書寫簡體字」等問題。

不過，記者問題尚未說完，劉世芳即嚴正回應並打斷提問，直言「沒有未來要統一這件事情」，並強調中華民國官方所使用的就是正體字。（責任編輯：王晨芝）

