中配怨「繁體字好煩」！劉世芳霸氣回嗆一句

▲針對中配抱怨繁體字並喊話盡快統一，內政部長劉世芳霸氣回擊。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 一名中國籍配偶近日在社群平台抱怨「寫繁體字好煩」，甚至脫口而出「希望快點統一」，相關言論迅速在網路發酵，引發外界撻伐，也再度點燃對國家認同與統獨議題的敏感神經。對此，內政部長劉世芳今（19）日霸氣開嗆，強調中華民國官方使用的就是正體字。

該名中配「關關」日前在社群平台分享生活瑣事，抱怨陪孩子寫學校作業時，對於書寫繁體字感到不耐，進而發表「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」的言論。貼文一出，立即引來大量批評，不少網友質疑其言論已超出單純生活抱怨，更涉及政治立場與對台灣社會價值的不尊重。

劉世芳今日赴立法院內政委員會，就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專案報告，會前接受媒體聯訪時被問及此事，記者話尚未說完，劉世芳便語氣嚴肅回應，直言「沒有未來要統一這件事」，並強調「中華民國官方所使用的就是正體字」，態度相當強硬。

