中配怨「繁體字好煩」盼速統一 劉世芳怒斥：官方就是用正體，沒統一這件事

針對中配「關關」喊話希望趕快統一，未來可以寫簡體字，內政部長劉世芳怒轟「中華民國官方使用的就是正體字」。資料照，李政龍攝



中配「關關」近日在社群指出「寫繁體字好煩，希望盡快統一」，未來就可以寫簡體字，引起撻伐。內政部長劉世芳今天（1/19）強調，「沒有未來要統一這件事，中華民國官方所使用的就是正體字」。

一名中國籍配偶近日在社群平台抱怨，協助孩子寫學校作業時，覺得「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，離譜言論引發批評。

劉世芳今天赴立法院內政委員會專案報告「賴清德總統興建 13 萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，會前受訪時有媒體問到此事，但話還沒說完，劉世芳就怒轟，「沒有未來要統一這件事，中華民國官方所使用的就是正統字」。

更多太報報導

中配「關關」屢嗆聲遲早武統 知情官員曝已廢止居留許可

蕭美琴社群跳撒嬌舞 蔡英文「回3字」驚呆11萬網友：連小英都會用

「俊憲沒贏我用○眼榨甘蔗汁請大家喝」 網紅兌現承諾了：限量200杯