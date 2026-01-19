中配恩綺又出事！被趕回中國還「狂吃台灣豆腐」 當街遭公安帶走嚇哭了

政治中心／彭淇昀報導

因在台灣公開宣揚「武統」立場，去年3月底遭撤銷居留資格、被要求離境的中配網紅「恩綺」與「亞亞」、「小微」等人相繼返回中國。返中後，恩綺隨即重拾直播工作，持續以台灣為題材發聲，不僅頻繁談論兩岸統一，還自稱來自「中國台灣」，在街頭進行訪談，自詡為「兩岸交流的平台」，宣稱要讓台灣民眾了解中國的真實樣貌，反駁外界所形容的「水深火熱」。然而，近日卻傳出她在中國直播時，遭公安當街帶走，引發網路討論。

中配（左至右依序）亞亞、小微、恩綺，因在台灣公開宣揚「武統」立場，去年3月底遭撤銷居留資格、被要求離境。（圖／翻攝抖音）

回到中國後，恩綺多次透過影片抨擊民進黨政府，指控遭到打壓，同時不斷消費與台灣相關的議題。她在直播中自我標榜為「中華好兒女」、「英雄人物」，並稱即便在台灣受盡委屈、無法回去生活，但仍會堅持開播，向台灣同胞傳遞中國的「真實一面」。相關畫面中，她經常以落淚、訴苦的方式吸引關注，有次直播觀看人數突破千人，她甚至在街頭激動喊叫、當場哭出來，令路人側目。

此外，擁有超過4萬名訂閱的YouTube反共網紅「九醬」，近日公開恩綺在抖音直播的片段畫面，影片中顯示，恩綺當時正在街上與觀眾互動，途中突然被當地公安上前關切，並要求她立刻關閉直播。面對突如其來的狀況，恩綺神情緊張，一度試圖請求不要中斷，但公安態度強硬，她只好配合離線。外界推測，她當天進行街訪時，可能談及退休軍人高額退休金等敏感內容，遭人檢舉，甚至被懷疑涉及危害國家安全，被視為間諜。

短暫中斷後，恩綺重新回到直播畫面，臉色明顯不佳，情緒潰堤落淚，委屈表示「我是在為祖國做貢獻的，這條路真的很難，很多網軍都會檢舉」。另外，她也對著鏡頭喊話，呼籲觀眾上網搜尋與她相關的新聞，強調自己是清白的，一再重申自己是被台灣驅離的「愛國中配」，隨後她又再次關掉直播，並透露將被公安帶往派出所配合「走流程」。

