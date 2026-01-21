中配恩綺回中國遭「公安強關直播、當街帶走」 國台辦尷尬：我不了解

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人彭慶恩主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

中配恩綺宣揚武統，去年3月被廢止居留許可返回中國後，持續在網路直播，不過她最近在中國直播時，卻遭警方當街攔查，要求關掉直播，還要被帶回警局，讓她嚇哭直喊，自己是在為祖國貢獻。國台辦今（21）日稱，「啊…我不了解你所說的情況」，會依法保護每一位民眾的正當合法權益。

恩綺因為宣揚武統，遭移民署廢止依親居留許可並限期離境，她在去年3月底搭機返回中國後仍持續宣傳統一。不過，她近日在抖音直播時，卻在路上遭到中國公安（警察）關切，要求她把直播關掉，讓她相當慌張，很有禮貌地詢問「可以先不關嗎？」但中國公安還是堅持要她先關掉，把麥克風拿掉，而她只能照做，還跟觀眾解釋說，「帽子來了，等我一下」用帽子來代稱中國公安。

直播短暫中斷一陣子後，恩綺紅著眼睛哽咽說，「我是在為祖國做貢獻的…這條路很難」，還說要去派出所「做一下流程」。

國台辦今天舉行例行記者會，媒體問到，恩綺被公安要求關掉直播還被帶離，引起關注，對此有何評論？對此，發言人彭慶恩稱，「啊…我不了解你所說的情況，但你提到的這位女士我知道，她一貫支持祖國統一」，會依法保護每一位民眾的正當合法權益。

