中配抱怨繁體字 鄭英耀：可提供過渡學習

對於有中配在網路發文抱怨小孩學習繁體字很難，希望趕快統一就可以都寫簡體字。教育部長鄭英耀今天(19日)在立法院教育文化委員會前受訪表示，台灣是多元族群，目前教育部跟地方政府都有合作提供過渡的學習輔導和語言協助，希望可以幫到這位家長。

教育部長鄭英耀說：『(原音)教育部現在我們也跟地方有合作，我們各地方縣市教育局處都有不只一個學校，以小學為例，他們有過渡學習輔導、語言上一些協助。我想就這個案例來看，陸配的小孩因為她過去所學可能是簡體字，來這邊也一定有生活上、學習上需要協助。我們也期待地方政府就這個案例，我們看到我們地方政府是不是在地方局處、在中小學善盡資源資訊給這個家長。』

鄭英耀進一步說明，各地方政府教育局處都有跟教育部合作，對來自不同國家的學生都有提供生活上跟學習上的適應措施。(編輯：沈鎮江)