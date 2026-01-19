中配抱怨繁體字 鄭英耀：提供新住民及外籍生學習支持措施

有媒體詢問中配抱怨繁體字，教育部長鄭英耀受訪表示，教育部和地方教育局長期合作，提供新住民及外籍生學習支持系統。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，相關言論曝光後引發抨擊和質疑。教育部長鄭英耀今(19)日受訪時回應表示，教育部充分理解部分外籍學生在語言、文字與學習銜接上的適應需求，教育部和地方教育局長期合作，提供新住民子女及外籍學生多元的過渡性學習支持措施。

立法院教育委員會今日安排教育部進行營養午餐及校事會議專題報告，鄭英耀受訪表示，教育部長期與地方政府合作，透過各縣市教育局處與學校端，提供新住民子女及外籍學生多元的學習支持措施，包括課後輔導、語言適應課程、學習銜接協助與親師溝通資源，協助來自各國的外籍學生順利融入校園生活，這些支持對象不僅限於曾經使用簡體字書寫系統的學生，也同樣涵蓋英語系、日本及東南亞等不同國籍與語言背景的孩子。

鄭英耀表示，不管來自哪個國家的學生，教育核心目標是協助每位學生在既有教育體系中安心學習、穩定成長，繁體中文是台灣的正式書寫系統，對個別外籍學生有適應上之困難，教育部會和地方政府持續善用相關資源，主動提供輔導資源給有需要的學生和家長，讓學生在過渡與適應的過程中獲得充分協助，確保每一位孩子都能在校園中健康學習和安心成長。

