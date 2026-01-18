中配抱怨「寫繁體字好煩」喊統一！官員嗆：不認同就回中國

生活中心／張予柔報導



一名嫁來台灣的中配因協助孩子寫學校作業，在社群平台發文抱怨「寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體字」，相關言論曝光後引發熱烈討論。對此，熟悉兩岸事務的官員受訪直言，選擇來台生活，本就應該學習繁體中文、認同台灣的法律與制度，若不願意學，也不認同台灣制度，甚至公開鼓吹統一，「那回中國生活就好，沒有必要留在台灣」。





中配抱怨「寫繁體字好煩」喊統一！官員怒嗆：不認同台灣就回中國

官員直言，少數中配在台生活卻高調鼓吹統一、甚至以中國法律恐嚇民眾，若不認同台灣制度，「那就回中國生活」。（圖／翻攝畫面）

廣告 廣告

根據《自由時報》報導，該名官員指出，過去確實曾出現部分中配在台灣生活，卻仍頻繁在網路或現實場合高調宣揚統一立場，甚至以中國法律恐嚇台灣民眾的案例。他直言，這類行為已不只是個人言論問題，而是涉及對我國憲政體制與社會秩序的衝擊。他強調，來到台灣，就應遵守中華民國憲法與相關法律，尊重這塊土地的人民，「如果人在台灣，還拚命要統一，哪就不要到台灣生活，在中國那邊不就好了」。

中配抱怨「寫繁體字好煩」喊統一！官員怒嗆：不認同台灣就回中國

官員強調，未來入籍重點放在實質審查，是否支持武統、否定中華民國主權或製造社會對立，都將成為關鍵評估標準。（圖／翻攝畫面）

官員進一步表示，未來在中配申請定居與入籍審查上，相關單位勢必加強「實質審查」，而非僅以居留年限作為唯一標準。他直言，「不是時間到就給你，而是時間到還要做各種考核」至於是否增設繁體字檢定作為入籍門檻，官員則認為，「檢定可以作假，實質審查比較重要」，例如是否曾公開支持武力統一、否定中華民國主權，或以言行製造社會對立，這些都應列為審查的重要依據。

中配抱怨「寫繁體字好煩」喊統一！官員怒嗆：不認同台灣就回中國

官員指出，中配若在台持續散播統一言論、製造社會對立，經輔導仍未改善者，除可能遭拒定居申請，情節重大者甚至恐依法撤銷身分。（圖／民視資料照）

官員也舉例，若中配在台灣期間持續散播統一言論、與台灣民眾在網路上激烈對立，相關單位會先進行輔導與溝通，但若輔導無效，仍不斷引發社會不安，依法不僅可拒絕其定居申請，甚至在符合要件下，已取得身分者也可能面臨撤銷。他強調，台灣歡迎真心認同這片土地、願意與社會共同生活的人，「但如果只是想來台灣鬧事、拿中國法律刺激台灣人，那真的沒有留下來的必要」。





原文出處：中配抱怨「寫繁體字好煩」喊統一！官員怒嗆：不認同台灣就回中國

更多民視新聞報導

發票中200萬飛了！她載具「少1設定」錯失獎金

男「約跑」後搔癢亂沖熱水！喊「GG爛掉」衝急診求救

館長被控性騷擾！辦公室「開性器官玩笑」還嗆：裙子脫下來

