中配拿普發1萬元 網逼表態「認同中華民國」 她：做不到唷

中配曬片拿普發1萬，卻不承認中華民國。 （圖／翻攝自當事人YouTube）





普發1萬元除了台灣本國民眾，符合資格外籍人士與國人配偶也可領取。但一名來自四川、來台約4個月的中籍配偶 YouTuber「若瑜」，卻表示要領錢，但不承認「中華民國是國家」掀起網友熱議。

若瑜在影片中拿中國護照與居留證到郵局領取1萬元，表示在大陸從未有類似經驗，因此覺得很新奇。未料她見網友留言：「領了我們1萬塊，就要承認我們中華民國是個國家唷。」鏡回應：「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，還附上一顆愛心。且這則留言後來悄悄消失，疑似被刪除。

事件曝光後，留言區立刻掀起討論，「領了中華民國的錢就是支持台獨唷」、「謝謝支持台灣獨立」等，也有人批評：「難怪中配形象差」、「你這樣的發言會害到其他中配」。另有網友在 Threads 上表示已檢舉她的頻道，指責其「拿台灣好處、卻不承認台灣」。

也有人質疑中配來台僅4個月是否具有領取資格。依財政部規定，大陸地區、港澳、或外國人，只要為我國國民之配偶並取得居留許可，即可領取普發1萬元。此外，領取資格還包括：國內有戶籍國民、取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留的外國人、政府因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬、以及 2026 年 4 月 1 日至 30 日間出生的新生兒等。符合資格者皆可於 2026 年 4 月 30 日前領取。

另外，若瑜的態度也被拿來與同樣因居留證身分領取普發、並在韓國拍攝宣傳 MV 的百萬韓國 YouTuber「金針菇」比較。金針菇將領到的 1 萬元拿去於韓國街頭投放台灣宣傳廣告，兩者截然不同的做法在網路上形成鮮明對比，再度引發討論。

