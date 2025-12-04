中配搞地下匯兌 還經手違反反滲透法資金

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕自中國嫁來台灣的彭姓婦人從事兩岸非法地下匯兌，被法務部調查局台南市調查站查獲移送，彭婦曾有相同前科被判緩刑，但仍「重操舊業」，自2020年6月至2024年8月大搞地下匯兌，其中還經手違反反滲透法嫌犯匯往中國資金，苗栗地院近期審理後，依銀行法判處彭婦有期徒刑2年，犯罪所得10萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，沒收之。

判決書記載，彭女自2005年自中國嫁來台灣，故結識因工作、居住或往返兩岸者，彭女於2016年曾因從事地下匯兌被判刑、緩刑3年，但仍持續經營地下匯兌事業，就算與彭女不熟識，但有人民幣兌換需求找上彭女，彭女為賺取手續費和匯差即接受委託，自2020年6月至2024年8月匯兌金額至少達人民幣900餘萬元，彭女至少賺取台幣10萬元。

另外，判決書也指出，彭女還協助違反反滲透法嫌犯辦理匯兌業務，將疑似境外敵對勢力派遣之人交付的人民幣匯兌為新臺幣，但無積極證據證明彭女涉犯違反反滲透法罪嫌。

法官認為彭女行為破壞政府控管外匯資金及危害金融交易秩序甚鉅，且曾因相同案件經法院判處罪刑，依銀行法判處彭婦有期徒刑2年。

