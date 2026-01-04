中配撞見他「身分證、護照」全繳回！網刷一排：館長？

娛樂中心／綜合報導

近年來有關中國籍配偶取得我國身分證年限「從6年改為4年」的議題，引發各界熱議。日前自稱「台灣好媳婦」、「台灣好媽媽」的中配YTR上傳一段她取得中國除籍公證書後，要提交給移民署、辦理台灣身分證的相關過程影片。當天臨櫃同樣有人在辦理「除籍」，仔細一聽對方竟是要繳回身分證和護照、放棄台灣國籍，她聽完後傻眼反問「為什麼…我真的不懂」。

陸委會先前要求已取得台灣身分的陸配及其子女須於2025年12月底前補繳失去中國戶籍的「除籍證明」。中配「Jo裡給給」的YouTube頻道擁有12.8萬人訂閱，日前上傳自己到移民署辦理「返台除籍」的影片，她繳交除籍公證書當下，剛好聽到隔壁窗口也在辦「除籍」，但卻是要放棄台灣國籍。

中配「Jo裡給給」好奇詢問工作人員「我剛聽到隔壁是在除台灣國籍？」，隨後得到難以理解的回應「對啊，他跟妳相反，他要繳回身分證跟中華民國護照」，讓Jo忍不住反問「為什麼…我是很想來，然後他去拿大陸的…我真的不懂」，但最後只能無奈說「好吧每個人的選擇不一樣」。影片曝光後，在社群引發大量討論，其中就有不少網友留言CUE館長「館長嗎！！？？」、「館長？」、「我好希望館長也去辦一辦，當個堂堂正正的中國人」、「如果是館長，他還不直播嗎？」，另外也有人留言說「傻歸傻，至少人家有行動力，反觀……我就不點名了」。

原文出處：台灣「身分證、護照全繳回」換當中國人！中配看傻眼「畫面流出」網狂CUE館長

