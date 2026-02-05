中配放棄中國籍？Cheap揭法規兩難：在整人

▲叫中配去放棄中國籍？Cheap揭法規兩難：根本整人神仙打架。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委李貞秀上任，掀起一股中配能否參政的討論，百萬網紅Cheap發文，直言現行制度根本「雙標又矛盾」，形容就像參加比賽時，報名資格和領獎規定竟然是兩套不同標準。兩岸條例明定，大陸地區人民只要在台設籍滿10年即可登記參選，因此李貞秀當初依法報名、順利當選並無不妥

Cheap指出，「國籍法」又要求公職人員不得有雙重國籍，並須在就職一年內提出放棄國籍證明。等於是「先讓你上場比賽，跑到終點卻突然說要換規則才能領獎」，讓人質疑制度是否在整人。依照憲法定位，中國並非被承認為國家，而是「淪陷地區」，中國共產黨則被視為叛亂團體；若真的要求中配提出中國官方的放棄國籍證明，形同承認對岸為國家，反而與憲法精神相衝突。更何況，陸委會也曾表示，至今沒有人成功辦到這項程序，讓當事人卡在「兩台火車對撞」的困境中。

民進黨立委王世堅主張，若政府對中配參政確實存在國安疑慮，就應事先把遊戲規則訂清楚，而非讓人走到終點才發現門檻改變。對此，Cheap主張應對已在台多年、家庭生活與中國連結早已淡化的中配從寬認定。他認為，是否賣國與國籍無必然關係，「如果一個人真的要洩密，他口袋裡那本中華民國護照，也不會讓他變得比較愛國」，並點出近年查獲的共諜案，多數涉案者都是台灣人，開酸「這幾年抓到的共匪，有多少是愛台灣的台灣人？」呼籲社會該回到制度公平性的討論。

