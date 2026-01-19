中配教寫作業怨「繁體字好煩」！竟高喊盡快統一 鄭英耀回擊了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

我國與中國互不隸屬為客觀事實，不過許多嫁來台灣的中國籍配偶，屢屢發表爭議言論躍上新聞版面，更有數名因宣揚武統遭遣返。近日有名中配協助小孩寫作業時，指稱「寫繁體字好煩」，希望盡快統一就可以寫簡體，引發輿論譁然。對此，教育部長鄭英耀今（19）日回應，期待地方政府教育局處提供協助，讓他們學習能夠更順利、跟同學更好的相處。

鄭英耀表示，可以理解跨國聯姻，台灣是個多元族群，許多年輕家庭、科技產業也確實有許多外國小孩，陸續進入中小學學習，而教育部現在跟地方事實上是有合作的，也就是說各地方縣市教育局處，會有學習過渡的輔導、語言上的協助。

至於該中配案例，鄭英耀指出，中配小孩過去所學可能是簡體，來到台灣一定會有生活、學習上需要協助，期待地方政府教育局處，在中小學裡面善盡相關資訊給家長，讓他們學習能夠更順利、跟同學更好的相處。

媒體追問，未來是否有考慮出版簡體字教科書？鄭英耀回應，事實上除了簡體以外，教育部有提供外籍學生語言上的適應，不管英文或來自日本抑是其他國家。他強調，該案例大家關心的好像是簡體字，不過地方教育局處與教育部合作，不會只針對簡體，還有母語為英文的外籍學生，以及來自東南亞各個國家的學生，提供生活跟學習上的適應。

