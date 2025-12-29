即時中心／温芸萱報導

針對媒體今（29）日有關通知中配補繳喪失原籍證明之報導，移民署今日澄清，報導與事實不符。移民署表示，依《兩岸人民關係條例》通知原中籍人士補件，並提供替代方案與便民措施，截至12月26日，近98％通知對象已完成補繳或註記程序，僅278人尚未聯繫，約占2％。移民署強調，在尚未找到當事人前，不會逕行註銷身分，並呼籲未聯繫者儘速主動聯繫。

移民署今日澄清，有關媒體通知中配補繳「喪失原籍證明」之報導，內容與事實不符。移民署表示，依據《兩岸人民關係條例》規定，陸續通知原中籍人士補繳相關文件，並基於人道與便民立場，與陸委會研擬多項替代方案與便民措施。截至今年12月26日止，已協助近98％通知對象完成補繳或註記程序，尚未與政府聯繫者僅278人，約占整體2％，政府不會逕行註銷其台灣身分。

廣告 廣告

接著，移民署進一步說明，透過中央與地方政府合作，並結合公私協力管道持續聯繫當事人，未聯繫人數已由今年6月底的2,237人大幅下降至278人。在尚未確認當事人情況前，絕不會註銷其台灣身分。

最後，移民署強調，註銷身分屬重大事項，若當事人具特殊困難，只要展現處理意願，政府將攜手陸委會、海基會等單位提供必要協助，不會因期限屆滿就直接註銷，並呼籲外界勿散播不實訊息，避免造成社會誤解與恐慌。

原文出處：快新聞／中配未補繳就喪失身分？移民署駁斥：不會逕行註銷

更多民視新聞報導

中共圍台軍演登場！「你已進入我空域」國軍連發警告 空中對峙曝光

涉7度性騷女法官、霸凌工友與女科長 懲戒法院前院長李伯道今開庭未現身

巴拿馬拆除「中巴友誼」牌坊 中國官方氣噗噗

