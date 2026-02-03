中配李貞秀今宣示就職立委！韓國瑜6字發聲了

記者陳思妤／台北報導

被問李貞秀的議題，韓國瑜只回了，大家馬上幸福（圖／翻攝畫面）

民眾黨不分區立委名單中的李貞秀將在今（3）日正式宣誓就職，成為首任中配立委，但她究竟是否已經放棄中國籍引起討論，被認為恐有國安疑慮。立法院長韓國瑜今面對記者追問，會解職李貞秀嗎？他並未正面回應，只說了「大家馬上幸福」接著快步離開。

李貞秀今天上午10時30分就要正式宣布就職，但她的中國籍問題仍引發質疑。在她宣誓就職前，韓國瑜面對記者追問，會解職李貞秀嗎？他並沒有正面回應，而是搬出春聯上的祝福，「大家馬上幸福」。

媒體也提到，總統賴清德喊話，請託韓國瑜，希望發揮功能，速審總預算、讓國防特別預算通過。對此，韓國瑜則是說，「新年快樂、好的好的」。

針對李貞秀的中國籍問題，民眾黨立法院黨團主任陳智菡2日表示，李貞秀已經按照台灣的規範到中國申請放棄國籍，更痛批民進黨霸凌李貞秀。

內政部2日說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨。立法院就立法委員有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。

內政部也強調，已於115年1月30日函請李貞秀確實依國籍法第20條規定辦理相關程序，復於2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。

