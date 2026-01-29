中配李貞秀任期恐僅1年 柯文哲批SOP不清楚：民進黨為何逼死人民？

民眾黨創黨主席柯文哲希望陸委會、內政部明確講出作業流程。（資料畫面）

民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，具中配身分的李貞秀至今還未放棄中國籍，能否順利就職，引發外界關注。民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）直言，陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP），別讓中配來到立法院都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，具中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國外的國籍，意味著李貞秀極有可能僅擔任1年立委。

對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（29日）坦言，這種問題已經困擾民眾黨快1年，已經與立法院黨團主任陳智菡溝通，應要求陸委會、內政部明確講出作業流程（SOP），「政府可以規定法律，沒問題，這是政府的權力，可是你要告訴我怎麼做，流程圖要很清楚」。他認為，政府可以制訂法律，但要告訴人民如何遵循，別讓中配到立法院後都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

另外，針對自己日前透露，曾與民進黨團總召柯建銘溝通，讓代理孕母解禁通過，總預算、軍購案他來處理，被質疑「拿女人子宮去換國家總預算」，柯文哲解釋，這就是認知作戰，權力大的人整合權力小的人較容易，「所以為什麼每次都講，台灣一切困境還是在賴清德的一念之間」。





