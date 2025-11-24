中配李貞秀喊簽「無雙重國籍」切結書 劉世芳：國籍法無具結辦法

〔記者林哲遠／台北報導〕台灣「國籍法」明定雙重國籍者參與我國民選公職，需在1年內完成放棄中華民國以外國籍，國民黨團卻擬修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，亦即不必放棄中國國籍即可參選。民眾黨不分區備位立委中配李貞秀近日表態將直接簽「沒有雙重國籍切結書」。內政部長劉世芳今日坦言，就現行「國籍法」規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。

對於國民黨欲修法讓中國籍配偶參政權不受「國籍法」規範，劉世芳表示，「國籍法」是針對所有中華民國以外的外國國籍的人，若特別針對中配的話會很奇怪，是一個非常特權的條款。

劉世芳強調，更何況按照「國籍法」20條已經講得非常清楚，如果要擔任公職者，需在1年內放棄中華民國以外的國籍，據行政院112年函示給各部會，所謂中華民國以外的國籍當然包括中華人民共和國的國籍。

另，針對有5個鄉鎮市區公所尚未解職中配村里長，劉世芳說明，「國籍法」20條規定就是1年內，有5個中配村里長已超過1年，內政部民政司多次去函要求縣市政府照法處理，但多次去文，對方都用推拖的方式，例如要問陸委會、移民署、民政司、內政部等，因此內政部認為各縣市地方政府有失職，就移送監院調查。

