中配李貞秀國籍事件延燒 國台辦：兩岸不存在放國籍問題

李貞秀近日因國籍爭議引起關注，連國台辦、立委會都談論此事。（鏡報李智為攝）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀近日因國籍爭議引起關注，她先前強調自己有試圖辦理放棄中國大陸國籍，但該申請書被發現根本亂填，被質疑只是過水跑流程，該事件至今仍持續延燒。對此，中國大陸國台辦發言人陳斌華今（5）日回應，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。

李貞秀日前在接受媒體聯訪時，拿出自己放棄中國籍的申請表，強調中國公務員不受理，自己沒辦法完成放棄國籍的申請。不過後來卻被退休警察、知名球評石明謹發現，她的放棄國籍申請表亂填，不僅英文姓名亂寫，甚至沒填寫公民身分號碼，懷疑她根本沒有送出申請表。

國台辦陳斌華今天在記者會上回應此事，強調世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂「放棄國籍」問題。民進黨當局頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，「不擇手段打壓在台大陸配偶，我們對此堅決反對。」他最後再度批評民進黨，種種惡行已遭到越來越多台灣民眾的強烈反對。

對此，陸委會副主委梁文傑今回應表示，「一個中國」是對岸的規定，如果國台辦執意不讓李貞秀辦理放棄國籍，就等於是剝奪她在台灣擔任立法委員的權利，而依照目前《國籍法》之規定，最終就只有一個結果。

