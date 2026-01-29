中配李貞秀國籍爭議！柯文哲批SOP不清 劉世芳：法律明定忠誠非SOP
記者盧素梅／台北報導
民眾黨新任6位遞補立委將在2月進入立法院，其中，中國籍配偶李貞秀至今尚未放棄對岸的國籍，民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日批內政部及陸委會SOP（流程）講不清楚。對此，內政部長劉世芳表示，「法律就是法律，法律並非SOP」，放棄國籍是為了對中華民國政府表示效忠，避免產生忠誠度問題。
民眾黨貫徹兩年條款，中配李貞秀下周將遞補立委，柯文哲今天表示，針對中配能否在我國從政，陸委會與內政部應該提供流程圖，國家當然可以制定法律，但是所有流程都要清楚，告訴人民應該如何遵行，而非上任1年後就要被解職。
對此，劉世芳今下午主持部務會報會後記者會受訪時強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。
劉世芳補充，國籍法適用所有外國國籍，像前立委李慶安為什麼取消立委跟議員資格，因為抵觸國籍法，有雙重國籍，所以按照這樣狀況，所謂放棄中華民國以外國籍是為了對中華民國主權政府表示效忠，雙重國籍會有忠誠度的問題，「所以不是SOP，是法律明確寫得非常清楚。」目前並不知道李貞秀是不是真的會宣示當選中華民國立法委員，但從公布開始的時候，就應該開始計算。
媒體詢問，目前中配從政有無拿到放棄中華人民共和國國籍的證明？劉世芳表示，「目前沒有，但是目前也沒有人申請」，連申請都沒有申請，不能用戶籍代替國籍，兩邊法律概念不同。
媒體追問，若立法院未解職會如何處理？戶政司長陳永智表示，依照國籍法第20條規定，就是由立法院做解職，立法院必須依照規定執行。劉世芳也補充，「法律不是立法院修的嗎？我們無法回答假設性問題。」
更多三立新聞網報導
李貞秀尚未放棄中國籍 陸委會：須提申請文件不是「用嘴巴說」
中配李貞秀將就職立委 內政部：依法一年內要放棄中國國籍沒有討論餘地
中配將進國會！陸委會未接獲放棄國籍證明 邱垂正籲李貞秀：努力一下
黃國昌酸陸委會淪側翼！他看傻「什麼人不好選」：不要臉最大
其他人也在看
台灣邦交+1？川普力挺奏效！宏國新總統就職，誓言與台復交
宏都拉斯保守派領導人阿斯夫拉（Nasry Asfura）在川普的支持下，以極些微差距勝選總統，並於當地時間27日正式宣誓就職。阿斯夫拉在競選期間就承諾將尋求與台灣恢復外交關係，這項政策被視為其任內的首要外交任務，扭轉前任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）於2023年與台斷交、轉向北京的決定，外媒分析認為將對中國在中美洲的外交造成重大挫折。宏國許多民眾認為，與台灣復交能緩解當地白蝦等產業因失三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93則留言
陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺
[NOWnews今日新聞]監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 9則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 56則留言
「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導在藍營內被稱為「神秘金主CK楊」的異康公司董事長楊建綱，近日罕見在一場國民黨團、黨中央餐敘活動露面，躍上新聞版面。他...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 1 天前 ・ 12則留言
國共交流拍版! 蕭旭岑.李鴻源二月初率團訪問北京
政治中心／綜合報導國民黨副主席蕭旭岑與智庫副董事長李鴻源，宣布二月初率團訪問中國北京，與中方就產業、觀光、能源等民生議題進行交流，不涉及政治議題，但前一天藍營才在立院程委會第10度封殺國防特別條例，外界質疑擋軍購換交流，蕭旭岑嚴正駁斥，稱國共有共同政治基礎，綠營則批是籌措鄭習會頭期款。民視 ・ 1 天前 ・ 52則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陳菊請辭被疑「無假可請」？監察院：依法可請假到7月 過程無圖一己之私
監察院監委並為院長兼國家人權委員會主任委員的陳菊，向總統賴清德請辭獲准、2月1日生效。監察院祕書長黃適卓今天表示，依照公務人員請假辦法規定，每一名公務員若身體有狀況均可延長病假，依規定陳菊可請假到今年7月，因此並無外界指稱「無假可請」的情形，更不要誤會請假過程中有圖一己之私。Yahoo即時新聞 ・ 6 小時前 ・ 77則留言
真想推他選台北市？ 賴清德盛讚卓榮泰還要黨內多宣傳
民進黨主席賴清德今（28）日在中執會上，特別要求黨公職多多宣傳行政院長卓榮泰「會做事內閣」的好政績，此舉引發外界聯想。先前新潮流前立委段宜康曾賣關子表示，台北市長候選人「可能現在有更重要的任務必須要完成」，如今賴清德在會中大力讚揚卓榮泰內閣表現，耐人尋味。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14則留言
陳菊請辭獲准 國民黨團：新任監察院長須超越黨派
總統府28日下午發布總統令，表示監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職。對此國民黨立法院黨團表示，陳菊請辭獲准，只是面對監察院長期空轉與社會公信力喪失的遲來止血，黨團呼籲總統府，下一任院長必須杜絕「尸位素餐」，且須超越黨派。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 4則留言
陳菊請辭監察院長獲准 外甥立委、子弟兵曝花媽心境
總統府28日發布總統令，監察院長陳菊請辭獲准，自2月1日生效。總統府發言人郭雅慧表示，陳菊先前因中風住院即提出辭呈，總統勸請以健康為重，惟陳菊近期再度請辭，總統予以同意，並委請監察院副院長李鴻鈞代理院長職務。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 20則留言
白批賴總統「挾洋以自重」 鍾佳濱重砲回擊：義和團說法、國台辦思維
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導美國、南韓日前談妥對等關稅為15%，孰料卻因南韓國會遲遲未通過該貿易協議，讓美國總統川普（Donald Trump）不滿，直接把關稅調高至25%。總統賴清德近期接受《民視》政論節目《台灣最前線》專訪時喊話，在野黨佔多數的國會，能支持台美關稅15%且不疊加的談判成果，不要採取焦土政策，卻遭民眾黨團批評稱「挾洋以自重」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（28）日反酸，這好像是義和團的說法，很奇怪，如果此言論見於中國國台辦的新聞稿，民進黨還不會懷疑。民視 ・ 1 天前 ・ 4則留言
石二鍋貢丸「標豬摻雞」 嘉縣衛生局：生產線未清乾淨
台北市政府衛生局針對市售肉類加工產品進行動物成分檢驗，結果發現有2件產品標示與實際內容不符。其中石二鍋台北安居店販售的芋香貢丸標示為豬肉，卻被檢出含有雞成份；大翔鐵板燒(大埔美食餐坊)的特製牛肉片標示為牛肉，但檢驗結果呈現豬成份陽性反應。衛生局已追溯產品來源廠商，依違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣4萬至400萬元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮
政治中心／綜合報導今天是立院會期結束前最後一場程委會，在野黨上演十度封殺總預算和國防特別條例，外傳因國民黨擋軍購有功，北京已經點頭讓國民黨組團赴中訪問、鋪陳鄭習會，下禮拜二就要出發！綠營痛批國民黨根本敗家子，拿台灣安全當伴手禮。立委（民）羅美玲：「每個星期的程序委員會，都在空轉。」立法院本屆會期倒數，最後一場程序委員會，朝野依舊為了1.25兆國防特別和總預算僵持不下。立委（民）羅美玲：「國共論壇因為國民黨不夠努力，國民黨今天擋滿十次，擋好擋滿，國家的安全居然可以，如此地來做交換被犧牲，真的是非常可恥。」立法院本屆會期倒數，最後一場程序委員會，朝野依舊為了1.25兆國防特別和總預算僵持不下。（圖／民視新聞）原來，外傳只要藍白十度封殺國防特別條例，北京就會點頭讓國民黨就率團赴中，為鄭習會鋪陳，沒想到結局真的照傳說中的劇本演出，國民黨將在28號，針對兩岸交流事項召開記者會說明。藍白人數優勢下，院版國防特別條例第十度在程序委員會卡關，根據平面媒體報導，新國共論壇將在2月2日到4日在北京登場，國民黨方面，將由國民黨副主席蕭旭岑帶隊，偕同智庫副董事長李鴻源，以及主席辦公室特別顧問李德維出席，北京方面則由國台辦主任宋濤主持，儘管刻意降低政治性，不稱"國共論壇"、以智庫形式交流，但擋不住拿國安換政黨紅利的批評，民進黨猛轟，是不是成功擋下軍購，要開心到北京慶功？國民黨擋軍購換新國共論壇，綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮。（圖／民視新聞）立委（國）羅智強：「相關的媒體，也不用再繼續編小說，那國民黨對於台海安全，既要投資戰備也要投資和平。」立委（民）王定宇：「當你的鄰居都在乎你的安全，沒想到自己的家裡面出了敗家子，為了見上共產黨一面，拿台灣全體人民的安全，當作伴手禮，這是一個不折不扣，出賣國家的行為。」在野不顧削弱國家防衛能力的罵名，急著與敵對勢力交流，也難怪外界質疑，一再擋國防用意何在？原文出處：國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮 更多民視新聞報導空軍首度公布F-16戰機飛行員防寒飛行衣 今年3月底可全部到貨穿著羅智強不滿「台灣」101 陳致中回嗆：那兩個字就這麼難聽？總預算沒過「國旅補助」落空？觀光署說話了 5項優惠方案一次看民視影音 ・ 1 天前 ・ 5則留言
蕭旭岑又率團去中國！「國共智庫論壇」2月北京登場 陸委會說話了
即時中心／黃于庭報導國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線備受質疑，「國共兩黨智庫論壇」將在2月3日於北京登場，屆時將由副主席蕭旭岑率團前往，並稱雙方就旅遊、產業、環境、永續發展等進行交流，不觸及政治性議題。對此，陸委會今（28）日回應，「蕭旭岑三不五時就帶團往對岸跑，台灣民眾都看在眼裡」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉市配合九華山地藏庵冬令救濟活動 提供帶狀疱疹流感和新冠疫苗接種
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 嘉義市政府衛生局配合九華山地藏庵冬令救濟活動，本月31日上午9時至12時在嘉義台灣好報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」
【論壇中心／綜合報導】民眾黨立法院黨團昨（27）日提出黨版的軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，還刪除「非紅供應鏈」，對此，行政院秘書長張惇涵表示，這不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行，而傳出國民黨團及智庫也正在研擬藍版軍購特別條例草案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，相關軍購內容仍在討論中，待黨團大會充分討論後，將對外向社會說明提案方向。資深媒體人王瑞德今日在《頭家來開講》節目中表示，無論是民眾黨還是國民黨的版本，要付委或要三讀都可以，但他喊話行政院長卓榮泰「不准副署」，「若副署，我連卓榮泰都要求要下台」，王瑞德表示，種違憲、侵犯行政權的法案都能通過，那乾脆台灣不用選總統了，立委當家就好，若今日是藍或白當家做主，隨便愛怎麼玩就怎麼玩，「想要當家主事，等2028選上再說」，現在行政權、三軍統帥是賴清德，是民進黨執政，國防跟軍事採購就是中央的職權，美國也只會跟代表中央的官員聯絡。軍購案攸關國防，國防部27日召開記者會，國防部戰略規劃司長黃文啟表示，軍購案發價書必須獲立法院同意預算後才可簽署，若現在特別條例審查時機太久，勢必會讓軍購案胎死腹中。原文出處：藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」 更多民視新聞報導黃國昌自提軍購案哪裡不一樣？學者比對逾7成雷同：就是抄襲民進黨北市最強母雞誕生？多數民意希望「他」披綠袍 最新民調曝光川普宣布韓國關稅上調至25％ 胡采蘋喊「台灣傳產站出來」阻惡鬥民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全
即時中心／顏一軒、許雯絜報導國民黨副主席蕭旭岑今（28）日宣布，受黨主席鄭麗文指示與委託，他即將於2月2日至4日，偕同國政基金會副董事長李鴻源與40名專家學者，前往中國北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動。對此，民進黨發言人韓瑩怒批，國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡；而在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民。民進黨今日下午召開第21屆第16次中執會，由韓瑩會後轉述黨主席賴清德致詞，並於會後短暫接受媒體聯訪。記者提問，國共智庫論壇即將舉行，國民黨已十度阻擋國防特別條例，是不是等同於拿到入場券？對此，韓瑩回應，我想從這次國民黨的論壇名稱、議題到記者會時程，處處都可以看到配合中方主導的痕跡，這種「對中同步」的異常巧合，令他們非常質疑國民黨究竟是向台灣負責，還是來向北京交代？韓瑩不諱言，近來中國內部局勢很動盪，國民黨卻選在此敏感時機赴中，也請他們務必注意要自身安全，切莫在配合統戰的同時，也把自己捲入中國的內部風險。她並表示，民進黨嚴正呼籲，在中共持續對台文攻武嚇之際，任何以犧牲防衛能力、破壞國際合作為代價的政治操作，最終受害的都是全體人民；國民黨應該懸崖勒馬，向國人交代與北京的決策邏輯，立即停止任何與中共條件連動的國會操作，切莫為了換取一時的政治紅利，成為中共對台滲透與分化社會的在地協力者。原文出處：快新聞／向北京接旨？國民黨下週率團赴中 韓瑩大酸：務必注意自身安全 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例國民黨擋軍購換新國共論壇 綠轟藍敗家子把台灣當伴手禮國民黨將赴中「準智庫交流」？王義川：建議找館長直播！民視影音 ・ 1 天前 ・ 2則留言
「泉漳溫」近在咫尺！ 國軍擬海馬士「前推部署」澎湖、東引｜#鏡新聞
對美軍購的海馬士多管火箭系統，去年7月在中部成軍，射程可高達300公里，強大的源頭打擊能力，讓共軍非常忌憚，隨著國軍透過1.25兆特別預算，要再增購82套，總數將高達111套，傳出軍方要調整部署策略，打算將海馬士前推到澎湖及東引，專家指出，部署在東引，可以打擊共軍在溫州的海軍基地，若是部署在澎湖，等於向西又延伸了100公里，更能威脅東部戰區內陸的雷達站，還有彈藥基準點，更有效反制威脅來源。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言