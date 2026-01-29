中配李貞秀國籍爭議！柯文哲批SOP不清 劉世芳：法律明定忠誠非SOP

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（29）日下午主持部務會報會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

民眾黨新任6位遞補立委將在2月進入立法院，其中，中國籍配偶李貞秀至今尚未放棄對岸的國籍，民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日批內政部及陸委會SOP（流程）講不清楚。對此，內政部長劉世芳表示，「法律就是法律，法律並非SOP」，放棄國籍是為了對中華民國政府表示效忠，避免產生忠誠度問題。

民眾黨貫徹兩年條款，中配李貞秀下周將遞補立委，柯文哲今天表示，針對中配能否在我國從政，陸委會與內政部應該提供流程圖，國家當然可以制定法律，但是所有流程都要清楚，告訴人民應該如何遵行，而非上任1年後就要被解職。

廣告 廣告

對此，劉世芳今下午主持部務會報會後記者會受訪時強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

劉世芳補充，國籍法適用所有外國國籍，像前立委李慶安為什麼取消立委跟議員資格，因為抵觸國籍法，有雙重國籍，所以按照這樣狀況，所謂放棄中華民國以外國籍是為了對中華民國主權政府表示效忠，雙重國籍會有忠誠度的問題，「所以不是SOP，是法律明確寫得非常清楚。」目前並不知道李貞秀是不是真的會宣示當選中華民國立法委員，但從公布開始的時候，就應該開始計算。

媒體詢問，目前中配從政有無拿到放棄中華人民共和國國籍的證明？劉世芳表示，「目前沒有，但是目前也沒有人申請」，連申請都沒有申請，不能用戶籍代替國籍，兩邊法律概念不同。

媒體追問，若立法院未解職會如何處理？戶政司長陳永智表示，依照國籍法第20條規定，就是由立法院做解職，立法院必須依照規定執行。劉世芳也補充，「法律不是立法院修的嗎？我們無法回答假設性問題。」

更多三立新聞網報導

李貞秀尚未放棄中國籍 陸委會：須提申請文件不是「用嘴巴說」

中配李貞秀將就職立委 內政部：依法一年內要放棄中國國籍沒有討論餘地

中配將進國會！陸委會未接獲放棄國籍證明 邱垂正籲李貞秀：努力一下

黃國昌酸陸委會淪側翼！他看傻「什麼人不好選」：不要臉最大

