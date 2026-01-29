中配李貞秀將任立委 內政部回應SOP說：一年內放棄外籍無疑義

中配李貞秀將就任民眾黨不分區立委。資料照 李政龍攝



有關媒體報導有人建議應針對放棄國籍提出SOP一事，內政部今（29日）指出，依國籍法第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定。國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

民眾黨立院黨團將於2月遞補6位不分區立委，其中，即將成為我國首位中配立委的李貞秀，儘管來台設籍超過10年，但其中國出身和國籍問題引發關注。柯文哲今表示，政府要公職人員放棄國籍卻沒有提出明確步驟，不只困擾民眾黨，也對人民不便，他建議內政部與陸委會應針對放棄國籍一事提出SOP（標準作業流程），讓人民知道究竟該如何守法。

廣告 廣告

內政部下午發布新聞稿表示，依國籍法第20條規定，李貞秀女士應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部強調，依國籍法第20條規定，倘立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨，內政部亦於115年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理。

更多太報報導

中配李貞秀2/3宣誓就職 內政部：依法要放棄中國籍沒有討論餘地

李貞秀恐任一年立委 柯文哲批SOP不清楚：民進黨為什麼逼死人民？

民眾黨6名新立委2/3宣誓就職 李貞秀將成史上首位中配立委