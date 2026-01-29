中配李貞秀將任立委 內政部：就職1年內須放棄外國籍

政治中心／綜合報導

民眾黨中配李貞秀將在2月1日接任立委，國籍爭議備受討論。創黨主席柯文哲替她抱不平，怨政府沒有SOP，不過內政部也回應，在就職時就要交出放棄國籍的證明，或告知已在開始這個動作、在1年內完成放棄、沒有解釋空間。

民眾黨不分區立委被提名人李貞秀（2024.11）：「（會不會擔心），（中國籍配偶身分被外界關注），有習慣了，有心理準備不用擔心。」

真的要有心理準備，民眾黨新會期大換血，被提名人李貞秀即將走馬上任，首位中配立委身分備受矚目，但根據國籍法規定，她就職立委1年內，必須放棄中華民國以外的國籍，陸委會日前證實，沒收到證明，創黨主席柯文哲跳出來抱不平。

民眾黨創黨主席柯文哲：「告訴我說你要放棄這個中國的國籍，才可以來台灣這邊當立法委員，問下一步怎麼做，他說我不知道沒有方法，國家可以訂法律，可是你要很清楚這法律要怎麼做。」

內政部長劉世芳：「法律就是法律，不是所謂的SOP，在我們內政部所主管的，國籍法的20條寫得非常清楚，就是說他在到職前就要提出放棄，那我們是容許他，有一年的時間完成放棄，我所瞭解，現在在中華人民共和國的，官方網站上面，本來就有中華人民共和國退籍證書，雙重國籍，會有對中華民國政府，效忠忠誠度的問題。」

針對李貞秀國籍議題遭柯文哲批沒SOP，內政部長劉世芳回應法律就是法律。（圖／民視新聞）

內政部再強調，不管是誰規定就是規定，網友看不下去，批柯文哲明知道法規不行還提，根本就是有意踩紅線，憂心一年可以拿到台灣多少機密，外界質疑難道機密會議也能參加嗎？會不會有國安疑慮。

陸委會發言人梁文傑：「他到現在都沒有提出來申請文件，所以我也不知道，這個就職到底要怎麼處理，因為內政部的多少年前的這個，解釋函文就是這麼規定的，中國國籍法規定你要放棄國籍，你就是在中國國內的，向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出人在國外，你就向中國駐外使領館申請。」

陸委會發言人梁文傑表示，沒收到李貞秀放棄國籍相關證明。（圖／民視新聞）

從相關規定，再看兩岸當前情勢，中配任立委，牽動敏感神經。

