中配李貞秀將任立委 民團揚言發起全國連署「忠誠義務沒有模糊空間」

中國籍配偶李貞秀將遞補成為民眾黨不分區立委，引起軒然大波，台灣北社今天(30日)舉辦記者會指出，我國法律寫得很清楚，李貞秀就職前應辦理放棄外國國籍，如果她沒有任何動作，未能對中華民國宣誓效忠，就不能就職上任，忠誠義務沒有任何模糊空間。

民眾黨去年舉辦第三屆第二次黨員代表大會，經決議維持柯文哲所訂定的「兩年條款」存廢制度，也就是說，不分區立委名單排名第15的中國籍配偶李貞秀，還未上任就因身分問題話題不斷。

台灣北社今天舉辦說明記者會，向公民社會說明中配立委國籍爭議細節，社長羅浚晅指出，最近常見「一年空窗期」、「技術困難」等說法，為尚未完成放棄外國國籍的公職人員開脫，但是，立委身處國家最高層級的政治決策核心，對國家忠誠是義務，而法律寫得很清楚，就職前就應辦理放棄外國國籍。他說：『(原音)你必須要有這個動作，不然你也要錄一段影片說，我這邊鄭重宣佈，因為我太喜歡中華民國台灣的自由制度，我想要當一個自由的人，我為了這個國家要奮鬥，我會保守國家機密，那你錄一段影片啊！我鄭重宣布我放棄我原來的外國國籍，要不然你要寫個聲明啊！告訴大家說我拒絕、我不再當那個國家的國民，我在此鄭重要放棄(原國籍)，這些動作都沒有，沒有客觀的事實，我們怎麼能夠接受？』

羅浚晅表示，如果中配是一般國民，就不會被法律嚴格檢視，但是，既然中配要當立委，就要用實質行動宣誓效忠中華民國，台灣北社接下來也將發動全國性連署，支持國家依法行政，阻止未放棄中國國籍的人擔任立委，守住台灣主權與國家安全的基本底線。(編輯：鍾錦隆)