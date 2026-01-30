中配李貞秀將任立委！陸委會指未接獲放棄國籍證明 黃國昌：依法處理

內政部和陸委會都表示尚未接獲中配李貞秀放棄國籍證明，因此她屆時是否能順利就任仍有變數。（圖／取自李貞秀臉書）

民眾黨兩年條款屆滿，中配李貞秀即將於2月1日接任民眾黨不分區立委，但內政部和陸委會都表示尚未接獲李放棄國籍證明，因此屆時是否能順利就任仍有變數。對此，即將卸任民眾黨團總召的黃國昌今天（30日）表示，民眾黨團立場非常清楚，就是依法律規定處理，但他強調，台灣法律解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上，「我想不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該都能了解」。

李貞秀預計將於2月1日就職立委，將成為台灣首位中配立委。內政部昨表示，李貞秀應於就職、到職前辦理喪失中國大陸國籍，否則就不符《國籍法》第20條意旨。陸委會副主委梁文傑昨也坦言，現在相關機關還沒看到李貞秀提出要取消中華人民共和國籍的申請，「現在不知道就職要怎麼處理」。

對此，黃國昌今天在記者會上表示，李貞秀是否已申請放棄原國籍，以及實際採取哪些行政程序，屬於其個人依法進行的行動，都不是他可以代答的。相關問題涉及個人行為與法律程序，基於對當事人的尊重，應由李貞秀本人於適當時機對外說明。

黃國昌強調，民眾黨立法院黨團的立場非常清楚，就是依照法律規定處理，但他同時也要提醒的是，台灣是個民主法治國家，權力彼此制衡。台灣法律的解釋權，從來就不是掌握在行政機關手上，「我想不管是陸委會還是內政部，對這件事情應該能夠了解」。



