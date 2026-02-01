政治中心／林靜、欒秉宙 台北報導

中配李貞秀將正式遞補民眾黨不分區立委，成為台灣史上首位中國籍立委，但她至今仍未出示放棄外國籍證明，若未能在就任一年內辦妥相關手續、屆時就必須解職。知情官員坦言，內政部若認定就職無效，李貞秀在向各部會調閱資料時，機關就無法配合，她質詢官員，官員也不必回答。

出席黃國昌競總開幕，向大家揮手打招呼，中配李貞秀2月3日將遞補民眾黨不分區立委、正式就任，但她至今仍未放棄中國籍。

廣告 廣告





中配李貞秀將就任 一年內未棄中籍行政機關可拒答詢

中配李貞秀將就任 一年內未棄中籍行政機關可拒答詢（圖／民視新聞）







不分區立委提名人(眾) 李貞秀：「就任一年就要放棄，會不會擔心立委只能當一任，就像之前黃主席講的，依法合憲就好 謝謝。」

李貞秀避重就輕、沒回答重點。但根據國籍法，若兼具我國以外國籍者，擔任公職時應於就職前，必須在到職日起一年內，放棄該國國籍並取得證明文件。知情官員透露，在沒放棄中國國籍前，若未來她要向行政機關調閱資料，機關可不配合，質詢官員，部會也可不回答。但在她還沒出示放棄證明這一年內，李貞秀依舊可參與機密會議或取得文件，李貞秀仍有洩密疑慮，政府也只能依法行政。

中配李貞秀將就任 一年內未棄中籍行政機關可拒答詢

中配李貞秀將就任 一年內未棄中籍行政機關可拒答詢（圖／民視新聞）





立委(民) 陳培瑜：「麥玉珍她就放棄了雙重國籍，才可以合法順利的，擔任了兩年的立法委員，而如果同樣是新住民的李貞秀卻不用放棄國籍，就可以進到立法院裡面來，跟行政單位索資，

那這不是雙標什麼是雙標，到底有什麼道理，李貞秀妳不用放棄，還可以裝可憐 賣哭賣慘，這實在太荒謬了。。」

首位中配立委即將上任，凸顯我國法律漏洞，爭議勢必如影隨形！

原文出處：中配李貞秀將就任 一年內未棄中籍行政機關可拒答詢

更多民視新聞報導

「衝康」姊姊？謝典林開箱豪宅 網揭：彰化公共設施都在那

蔡英文再訪樟之細路 一句「山會告訴我們答案」引發政壇想像

中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」

