中配李貞秀將就職立委 內政部：依法一年內要放棄中國國籍沒有討論餘地

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，其中，具有中國籍身分的李貞秀至今還未放棄中國籍，對此，內政部次長董建宏今（29）日表示，內政部的立場非常清楚，依據《國籍法》的要求，公職人員必須在就職時提出放棄外國國籍的主張或聲明，這個放棄中華民國以外國籍的手續，必須在就職後的一年內完成，這沒有任何討論餘地。

民眾黨6名新任遞補立委將於2月1日進入立法院，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，但根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國外的國籍，意味著李貞秀極有可能僅擔任1年立委。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪時直指，陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP），別讓中配來到立法院都想著「1年後要被解職」，不能專心工作，「還是這才是民進黨的目的？」

董建宏今天出席行政院會會後記者會，媒體詢問，李貞秀將在2月3日宣誓就職立委，陸委會說尚未收到其放棄國籍證明。內政部未來會有什麼具體做法？他表示，內政部的立場非常清楚，依據《國籍法》的要求，公職人員必須在就職時提出放棄外國國籍的主張或聲明，這個放棄中華民國以外國籍的手續，必須在就職後的一年內完成，這沒有任何討論餘地，不論是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄。

媒體追問，所以等於政府給李貞秀一年的條款嗎？即使她就職前沒提出證明，她還是可以當一年的立委，到明年這時候才會喪失資格？行政院發言人李慧芝表示，首先解釋一下，她在就職之前要提出「她已經申請放棄國籍」的申請或聲明，要有這個動作。因為她還沒就職，所以這個部分，要等她就職當下看有沒有提出聲明。

董建宏則重申，公職人員必須在一年內放棄他國國籍，這個沒有討論的餘地，宣誓就職後就必須完成程序，不管哪一國國籍都一樣。董建宏強調，我國法律在一定程度下允許國民可以擁有他國國籍，但要服公職，就必須只有中華民國國籍，其他國籍要放棄，就職後才能追究是否放棄國籍，有一年的時間可以完成程序。

