中配李貞秀將進國會！陸委會：未接獲放棄國籍證明

民眾黨6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為政治史上首位中配立委，不過陸委會發言人梁文傑證實，各個主管機關至今未收到她放棄中國籍證明，民眾黨團總召黃國昌回應，相關的法律怎麼規定，就怎麼執行。

六名民眾黨立委，日前特別拜會立法院長韓國瑜，因為黨內兩年條款、準備畢業，2月黨團大換血，有望遞補的這一位，卻甩不開國籍爭議。

民眾黨不分區立委被提名人李貞秀（2025.11）：「（會不會擔心），（中國籍配偶身分被外界關注），有習慣了，有心理準備不用擔心。」

六位民眾黨立委即將卸任，日前特別拜會立法院長韓國瑜。（圖／民視新聞）

中配身分的李貞秀，曾跟在黨團總召黃國昌辦公室見習，她祖籍中國湖南，1993年因結婚來台定居，在台灣生活超過30年，曾任職於科技業，2020年加入民眾黨，強調自己和家人都不是共產黨員，孩子也隨時準備履行服兵役義務，不過擔任公職必須依國籍法，不允許效忠兩個國家，即將上任，她卻還沒放棄中國籍。





陸委會發言人梁文傑：「各個主管機關沒有接獲，李貞秀有放棄，中華人民共和國國籍的任何證明檔案，目前都沒有。」

民眾黨團總召黃國昌：「相關的法律怎麼規定，就怎麼執行。」

針對李貞秀國籍爭議，黨團總召黃國昌回應法律怎麼規定就怎麼執行。（圖／民視新聞）

即便李貞秀不進國防外交委員會，但過去她的爭議言行不少，曾因國籍問題，嗆聲要裁撤陸委會，或採取"憲法一中"論述回擊，難免讓外界有疑慮。





立委（民）沈伯洋：「在一年之內提出放棄的證明，這一年的空窗期對他來講，如果要去接觸，我們各式各樣的公務，跟國家的機密，其實是易如反掌，院長其實應該要擔起，一定程度的責任，至少應該要為我們的機密，還有我們的這個國家，來做一個把關。」





現行規定就職一年內，必須提出放棄國籍證明，倒數一週，首位中配進國會，挑起政壇敏感神經。





