中配李貞秀將遞補民眾黨立委「仍未放棄中國籍」 陸委會證實

中配李貞秀將遞補民眾黨不分區立委。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民眾黨6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為中華民國政治史上首位中配立委。陸委會發言人梁文傑今天證實，各個主管機關至今未收到李女放棄中華人民共和國國籍的證明。

李貞秀爭議不斷，曾因為雙重國籍事件，放話嗆聲要裁撤陸委會。梁文傑在陸委會記者會指出，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄中華人民共和國國籍的任何證明文件，目前都沒有！國籍法第20條規定，就任一年之內必須放棄，該怎麼做就按照國籍法規定。

內政部長劉世芳日前曾說明，我國國民如具外國國籍者，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於一年內完成喪失該國國籍及取得證明文件，內政部會提醒立法院，根據該項規定，在就職一年內須放棄其他國籍。

