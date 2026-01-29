中配李貞秀將遞補民眾黨立委 內政部重申：就職一年內須放棄他國國籍

台北市 / 武廷融 綜合報導

中國籍配偶李貞秀2月1日將遞補民眾黨不分區立委，不過她尚未放棄中國大陸國籍，引發關注。內政部次長董建宏今(29)日表示，內政部的立場非常清楚，依據《國籍法》李貞秀必須在就職時提出放棄外國國籍的主張，並於一年內放棄中華民國以外的國籍，不管哪一國國籍都一樣。

根據民眾黨2年條款，立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人確定於2月1日辭去立委職務。而後續遞補6人中包括中配李貞秀，她也將成為首位中配立委。不過，出身中國湖南的李貞秀至今尚未提出放棄中國籍證明，也引發各界關注。

而內政部次長董建宏今日在行政院會後記者會說明，內政部的立場非常清楚，依據《國籍法》的要求，公職人員必須在就職時提出放棄外國國籍的主張，必須在一年內放棄中華民國以外國籍，這沒有解釋的空間。董建宏強調，李貞秀必須在就職前提出申請，就職一年內完成相關的手續，不論是哪國國籍，只要不是中華民國國籍，都必須放棄。

有媒體追問，這樣是否等於政府給李貞秀「一年條款」？即使她未提出放棄國籍證明仍可以當一年的立委？行政院發言人李慧芝回應，李貞秀在就職之前要提出放棄國籍的申請或聲明，但因為她還沒就職，所以這個部分，要等她就職當下有沒有提出。董建宏則補充，宣誓就職後就必須完成放棄國籍程序，有一年的時間可以完成程序。

